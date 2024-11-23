Pakistan’da aşiret çatışması! Evleri, dükkanları ateşe verdiler: 37 kişi öldü

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram'da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram’da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsü

PAKİSTAN'DA AŞİRET ÇATIŞMASI

Pakistan basınına göre bölgede Sünni ile Şii aşiretler arasında çatışma çıktı. Şiddetli çatışmalar, perşembe günü Parachinar yakınlarında yolcu minibüslerini taşıyan bir konvoya düzenlenen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından patlak verdi.

EVLERİ, DÜKKANLARI ATEŞE VERDİLER

Bagan ve Bacha Kot bölgelerinde silahlı kişiler, dükkanları, evleri ve hükümete ait malları ateşe verdi.

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram’da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsü

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan çatışmalarda 37 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, "Kurram'da eğitim kurumları şiddet olayları nedeniyle kapalı. Taraflar ağır ve otomatik silahlarla birbirlerini hedef alıyor." dedi.

Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arası şiddet sarmalının büyümesinden endişe ediliyor.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.