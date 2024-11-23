SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Pakistan’da aşiret çatışması! Evleri, dükkanları ateşe verdiler: 37 kişi öldü

Pakistan’da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver yakınındaki Kurram’da aşiret çatışması çıktı. İki aşiretin birbirine girdiği çatışmada evler, dükkanlar ve hükümete ait mallar ateşe verilirken 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:03 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:21
Pakistan’da aşiret çatışması! Evleri, dükkanları ateşe verdiler: 37 kişi öldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram'da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da aşiret çatışması! Her yeri ateşe verdiler: 37 kişi öldü

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram’da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsüPakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram’da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsü

PAKİSTAN'DA AŞİRET ÇATIŞMASI

Pakistan basınına göre bölgede Sünni ile Şii aşiretler arasında çatışma çıktı. Şiddetli çatışmalar, perşembe günü Parachinar yakınlarında yolcu minibüslerini taşıyan bir konvoya düzenlenen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından patlak verdi.

EVLERİ, DÜKKANLARI ATEŞE VERDİLER

Bagan ve Bacha Kot bölgelerinde silahlı kişiler, dükkanları, evleri ve hükümete ait malları ateşe verdi.

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram’da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsüPakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram’da aşiretler arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsü

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan çatışmalarda 37 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, "Kurram'da eğitim kurumları şiddet olayları nedeniyle kapalı. Taraflar ağır ve otomatik silahlarla birbirlerini hedef alıyor." dedi.

Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arası şiddet sarmalının büyümesinden endişe ediliyor.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI TAKİP
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16.41 zam! Yeni anket verileri geldi! Aylıklar ne kadar artacak?
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
İsrail ordusunda Gazze ve Lübnan travması! Ruh sağlığı kliniklerine akın: En az 6 asker intihar etti
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’a kar geldi! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU
CHP’nin adaylık savaşı tam gaz! Vahap Seçer, Özgür Özel’e yüklendi: 2 forvetim var sözü doğru değil!
Canlı yayında şok sözler! Victor Osimhen iyi bir yatırım değil
İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...
CIA analistinden Joe Biden yorumu! ‘İntihar bombacısı gibi’ dedi: Trump iktidarını baltalamaya çalışıyor
SON DAKİKA