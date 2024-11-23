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İngiltere diken üstünde: Şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı

Londra'da dün iki şüpheli paket alarmı yaşanırken, bugün de Euston Tren İstasyonu'nda bulunan şüpheli paket nedeniyle alarma geçildi. Polis ekipleri, şüpheli paketi kontrollü şekilde patlattı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 18:16
İngiltere diken üstünde: Şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, dün iki şüpheli paket alarmının ardından bugün de Euston Tren İstasyonu'nda bir şüpheli paket bulundu. Bunun üzerine istasyon boşaltıldı ve uzman ekipler tarafından kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Euston Tren İstasyonu'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında, polis kordonları kuruldu ve istasyon tahliye edildi. Şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi. Olay sonrası polis kordonu kaldırıldı.

Dün de, ABD'nin Londra Büyükelçiliği civarında şüpheli paket ihbarı üzerine, güvenlik güçleri bir kontrollü patlama gerçekleştirmişti. Ayrıca, Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında yasaklı bir madde bulunduğu bildirildi. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, şüpheli paket güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

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