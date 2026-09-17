Pakistan'dan BM'de Türkiye ile ortaklık mesajı: “Tüm konularda birlikte çalışıyoruz”
Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, Türkiye ile BM’deki tüm konularda yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, iki ülkenin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daha demokratik ve hesap verebilir şekilde reforme edilmesi için birlikte çalıştığını söyledi. Ahmad, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra Gazze ve İran krizi, Mekke Mutabakatı ve BMGK reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, Pakistan ile Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daha demokratik ve hesap verebilir şekilde reforme edilmesi için birlikte çalıştığını belirtti. Ahmad, "Türkiye ile çok yakın işbirliği içindeyiz." dedi.
Ahmad, Pakistan'ın BMGK'deki geçici üyeliği, ülkesinin Gazze ve İran krizi konusunda yürüttüğü diplomatik çalışmalar ile Türkiye-Pakistan ilişkilerine ilişkin AA'ya özel mülakat verdi.
BMGK'DE ÖNCELİK BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Yaklaşık iki yıldır geçici üyesi oldukları BMGK'deki çalışmalarında barışı koruma, çatışmaları önleme ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünün öncelikleri arasında yer aldığını belirten Ahmad, Pakistan'ın konseyde daimi 5 üye (P5) ve diğer geçici üyelerle çok yakın ilişkileri olduğunu söyledi.
Ahmad, yıl sonu bitecek olan BMGK üyelikleri boyunca hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını düşündüğünü belirterek, "Devam eden zorluklar ve çözülmemiş durumlar var. Bunlar, Konsey'de sürekli çalışma gerektiriyor. Açıkçası, görev süremiz sınırlı, üç ay sonra bitecek. Ancak geride iyi bir katkı bıraktığımızdan eminim." dedi.
"BMGK'DEKİ EYLEMLER DAİMİ ÜYELERİN ÇIKARLARINI KORUMAYA ÇALIŞTIĞINDA SORUNLU HALE GELİYOR"
BM'nin güvenilirliğine yönelik çok fazla eleştiri olduğunu söyleyen Ahmad, ancak bunların çoğunun haksız olduğunu, bu eleştirilerin BMGK üyelerine yönelik olması gerektiğini belirtti.
Ahmad, şöyle devam etti:
"BMGK'deki daimi üyelerin pozisyonları ve kullandıkları veto yetkileri var. Konseydeki eylemler, daimi üyelerin kendi ulusal çıkarlarını veya dost ve müttefiklerinin çıkarlarını korumaya veya bunların çıkarlarına aykırı hareket etmeye çalıştıklarında sorunlu hale geliyor. Bunu konseyde farklı zamanlarda gördük. Bu nedenle, Pakistan ve Türkiye, diğer dostlarımızla birlikte, BMGK'nin daha demokratik ve hesap verebilir bir şekilde reforme edilmesi ve genişletilmesi çağrısında bulunan, reform yanlısı ülkeler grubu olarak bir araya geldik."
BMGK'nin daimi üyelerinin yanı sıra seçilmiş üyelerin de temsilinin güçlendirilmesinin, konseyin daha şeffaf ve daha etkili hale getirilmesi açısından çok önemli olduğunu düşündüklerini belirten Ahmad, bu konuda BMGK'de seçilmiş üyelerin sesini daimi üyelere kıyasla güçlendirecek öneriler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Ahmad ayrıca, BMGK'deki daimi üyelerin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki özel yükümlülükleriyle birlikte, Genel Sekreterlik makamının da taraflara daha fazla ulaşma ve onlarla daha proaktif bir şekilde iletişim kurma konusunda daha istekli olması gerektiğini kaydetti.
"DAHA GENİŞ ÇAPLI BİR TIRMANMA RİSKİ VARDI"
Pakistan'ın ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmada arabulucu rolüne ilişkin soruyu yanıtlayan Ahmad, bu konuda uluslararası alandan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.
Ahmad, "Çünkü bu çaba, hızla tırmanan ve tüm dünyanın bu çatışmanın hangi yöne gittiği konusunda gerçekten endişeli olduğu bir dönemde gerçekleşti." dedi.
ABD/İsrail-İran çatışmasının barış ve güvenlik boyutunun yanı sıra gıda ve enerji güvenliği dahil ekonomik yansımalarına da dikkat çeken Ahmad, "Daha geniş çaplı bir tırmanma riski de söz konusuydu, gerçek bir tehdit vardı." ifadelerini kullandı.
Pakistan'ın on yıllardır görüşmeyen tarafları ilk kez çok yüksek düzeyde görüşmelerle bir araya getirdiğini vurgulayan Ahmad, "Bunu, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye gibi dostlarımız ve ortaklarımızla ve Çin gibi diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde, arabuluculuk çabalarımızı destekleyen bir grup dostla birlikte yaptık." dedi.
İSLAMABAD MUTABAKAT ZAPTI UYGULANMADI
Pakistanlı Daimi Temsilci, tarafların İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasında gerekenleri yerine getirmediğini belirterek, bunun çatışmaların yer yer yeniden başlamasına neden olduğunu söyledi.
Ahmad, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak taraflar İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasında gerekenleri yerine getirmediler ve bu da çatışmaların yer yer yeniden başlamasına neden oldu. Bu durum biraz kötüleşiyor, ancak şunu da söylemeliyim ki, mart ve nisan başlarında yaşanan çatışmanın ivmesi ve zirve noktası Pakistan'ın çabalarıyla kırıldı. Yani evet, hala bir gerginlik var, ara sıra saldırılar oluyor, ancak o yoğunlukta bir çatışma yok. Bu da diyalog ve diplomasi için hala alan olduğu anlamına geliyor."
Ahmad, ABD/İsrail-İran çatışması konusunda taraflarla temaslarını sürdürdüklerini ve tarafları yeniden masaya getirmeye çalıştıklarını belirtti.
"MEKKE MUTABAKATI'NIN ARKASINDA BİR TARİH VAR"
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Mutabakatı'nın da çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ahmad, "Bunun arkasında bir tarih var." dedi.
Ahmad, söz konusu mutabakatın arka planını şöyle anlattı:
"Bölgedeki gelişmeler göz önüne alındığında, bölgede kaynaklara, ekonomik, askeri ve siyasi etkiye sahip önemli ve etkili üç ülke olmamız nedeniyle, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak adına üstlenmemiz ve yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk olduğunu düşündük."
Mekke Mutabakatı'nın caydırıcı nitelikte olduğunun açıkça belirtildiğini hatırlatan Ahmad, "Temel amacı caydırıcılık ve istikrarı sağlamaktır, savunma amaçlıdır. Herhangi bir ülkeye karşı yöneltilmemiştir." diye konuştu.
Ahmad, mutabakatı "ortak bir çaba, irade ve kararlılık" şeklinde niteledi. Anlaşmanın diğer dost ve ortak ülkeler tarafından da büyük ilgiyle karşılandığını belirten Ahmad, "Bu durum, diğer birçok dostumuz ve ortağımız tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor ve bunun nihayetinde ne şekil alacağına dair beklentiler ve tartışmalar var. Şu anda, bu anlaşmayı kurumsallaştırmak için adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İLE BM'DEKİ TÜM KONULARDA BİRLİKTEYİZ"
Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin son anlaşmalarla tanımlanamayacağını vurgulayan Ahmad, ilişkinin hilafet dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
İki ülke arasında geniş kapsamlı, çok yönlü ve karşılıklı yarar sağlayan bir iş birliği bulunduğunu belirten Ahmad, tarafların birbirlerinin temel ulusal çıkarlarını da desteklediğini ifade etti.
Ahmad, "Bu ilişki sadece devlet ve hükümet düzeyinde kalmıyor, ötesine geçiyor. Her iki tarafta da halklar arasında yakın ilişki var ki bu çok önemli çünkü bu aslında Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor." dedi.
Bu ilişkinin BM'deki çalışmalara da yansıdığını belirten Ahmad, şöyle devam etti:
"BM'deki tüm konularda birlikte çalışıyoruz. Çok yakın işbirliği içindeyiz. Örneğin, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusu bizi bir araya getiren ortak bir nokta. Dolayısıyla, genel olarak BM'deki ortaklığımızın çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Biz 20 yılı aşkın süredir BMGK reformu için çalışan "Uzlaşma İçin Birleşme" grubunun bir parçasıyız. Türkiye, arabuluculuk rolünü teşvik etmede çok istekli ve aktif."
"AKLINIZA GELEN HER KONUDA BM'DE BİRLİKTEYİZ"
Ahmad, iki ülke arasındaki iş birliğinin kapsamına ilişkin olarak "Yani aklınıza gelen her konuda BM'de birlikteyiz" dedi.
Pakistanlı Daimi Temsilci, iki ülke arasında halklara kadar uzanan dostluk bağının çok derinlere gittiğini ve bunun Pakistan-Türkiye dostluğunun gerçek gücü olduğunu vurguladı.
Ahmad son olarak, "Bu durumdan gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Pakistan-Türkiye ilişkilerini daha da yüksek seviyelere taşımayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.