Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, Pakistan ile Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daha demokratik ve hesap verebilir şekilde reforme edilmesi için birlikte çalıştığını belirtti. Ahmad, "Türkiye ile çok yakın işbirliği içindeyiz." dedi.

Ahmad, yıl sonu bitecek olan BMGK üyelikleri boyunca hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını düşündüğünü belirterek, "Devam eden zorluklar ve çözülmemiş durumlar var. Bunlar, Konsey'de sürekli çalışma gerektiriyor. Açıkçası, görev süremiz sınırlı, üç ay sonra bitecek. Ancak geride iyi bir katkı bıraktığımızdan eminim." dedi.

Yaklaşık iki yıldır geçici üyesi oldukları BMGK'deki çalışmalarında barışı koruma, çatışmaları önleme ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünün öncelikleri arasında yer aldığını belirten Ahmad, Pakistan'ın konseyde daimi 5 üye (P5) ve diğer geçici üyelerle çok yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad, Türkiye ile BM’deki iş birliğine dikkat çekti. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi) BMGK'DE ÖNCELİK BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Asım İftikhar Ahmad, Türkiye ile BM’de tüm konularda birlikte çalıştıklarını söyledi.

"BMGK'DEKİ EYLEMLER DAİMİ ÜYELERİN ÇIKARLARINI KORUMAYA ÇALIŞTIĞINDA SORUNLU HALE GELİYOR"

BM'nin güvenilirliğine yönelik çok fazla eleştiri olduğunu söyleyen Ahmad, ancak bunların çoğunun haksız olduğunu, bu eleştirilerin BMGK üyelerine yönelik olması gerektiğini belirtti.

Ahmad, şöyle devam etti:

"BMGK'deki daimi üyelerin pozisyonları ve kullandıkları veto yetkileri var. Konseydeki eylemler, daimi üyelerin kendi ulusal çıkarlarını veya dost ve müttefiklerinin çıkarlarını korumaya veya bunların çıkarlarına aykırı hareket etmeye çalıştıklarında sorunlu hale geliyor. Bunu konseyde farklı zamanlarda gördük. Bu nedenle, Pakistan ve Türkiye, diğer dostlarımızla birlikte, BMGK'nin daha demokratik ve hesap verebilir bir şekilde reforme edilmesi ve genişletilmesi çağrısında bulunan, reform yanlısı ülkeler grubu olarak bir araya geldik."

BMGK'nin daimi üyelerinin yanı sıra seçilmiş üyelerin de temsilinin güçlendirilmesinin, konseyin daha şeffaf ve daha etkili hale getirilmesi açısından çok önemli olduğunu düşündüklerini belirten Ahmad, bu konuda BMGK'de seçilmiş üyelerin sesini daimi üyelere kıyasla güçlendirecek öneriler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ahmad ayrıca, BMGK'deki daimi üyelerin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki özel yükümlülükleriyle birlikte, Genel Sekreterlik makamının da taraflara daha fazla ulaşma ve onlarla daha proaktif bir şekilde iletişim kurma konusunda daha istekli olması gerektiğini kaydetti.

"DAHA GENİŞ ÇAPLI BİR TIRMANMA RİSKİ VARDI"

Pakistan'ın ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmada arabulucu rolüne ilişkin soruyu yanıtlayan Ahmad, bu konuda uluslararası alandan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Ahmad, "Çünkü bu çaba, hızla tırmanan ve tüm dünyanın bu çatışmanın hangi yöne gittiği konusunda gerçekten endişeli olduğu bir dönemde gerçekleşti." dedi.

ABD/İsrail-İran çatışmasının barış ve güvenlik boyutunun yanı sıra gıda ve enerji güvenliği dahil ekonomik yansımalarına da dikkat çeken Ahmad, "Daha geniş çaplı bir tırmanma riski de söz konusuydu, gerçek bir tehdit vardı." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın on yıllardır görüşmeyen tarafları ilk kez çok yüksek düzeyde görüşmelerle bir araya getirdiğini vurgulayan Ahmad, "Bunu, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye gibi dostlarımız ve ortaklarımızla ve Çin gibi diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde, arabuluculuk çabalarımızı destekleyen bir grup dostla birlikte yaptık." dedi.