Özgürlüğün ilk cuması! Şam’daki tarihi Emevi Camii’nde Esad sonrası ilk Cuma

Muhalif grupların düzenlediği operasyon ile özgürlüğüne kavuşturulan ve Baas rejiminin sona erdiği Suriye'nin başkenti Şam'ın simgesi Emevi Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi. Yeni dönemin başlamasıyla büyük mutluluk yaşanan Şam'da, dün ilk cuma namazında Şam sakinleri ile Suriye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi Emevi Camisi'ne akın etti. Çocuk, kadın, yaşlı ve silahlı muhaliflerin akın ettiği camiye tekbirler eşliğinde gelen binlerce kişi özgürlüğü kutlayıp, Esad aleyhine sloganlar attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN