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Litvanya'dan şoke eden haber! NATO Genel Sekreteri Rutte duyurdu: Kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı açıklamada Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 21:40 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 21:40
Litvanya’dan şoke eden haber! NATO Genel Sekreteri Rutte duyurdu: Kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.

4 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
"Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi." diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.

EĞİTİMDE KAYBOLDULAR
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.

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