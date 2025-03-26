Oscar ödüllü Filistinli yönetmene İsrail saldırısı! Darp ettiler, evini bastılar, haksız yere gözaltına aldılar

Oscar ödüllü "No Other Land" filminin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından dövüldü, İsrail askerleri tarafından götürüldü ve bir gece gözaltında tutuldu.

Rachel Szor ve Hamdan Ballal, Hollywood'da düzenlenen 97. Akademi Ödülleri'nin Oscar töreninin ardından düzenlenen Governors Ball'da “No Other Land” ile En İyi Belgesel Film Oscar'ını alırken poz verdiler, Reuters

OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMENE İSRAİL ZULMÜ

Ballal'ın avukatı Leah Tzemel, müvekkilinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail yerleşimi olan Kiryat Arba'a'da "keyfi" olarak gözaltında tutulduğunu ve İsrail askerleri tarafından gözaltında dövüldüğünü söyledi.

Kardeşi Nimer'e göre, serbest bırakılmasının ardından El Halil'deki bir hastaneye götürüldü ve burada yaraları için tedavi edildi.

Basel Adra'nın Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Hamdan Ballal, El Halil'deki bir hastanede tedavi görüyor, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

Eş direktörü Basel Adra CNN'e yaptığı açıklamada, Ballal'ın hastaneden ayrıldığını söyledi. Kardeşi, Ballal'ın şimdi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Susya'daki ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

Ballal'ın eşi Lamya, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Salı günü öğleden sonra Susya köyündeki evinden gözyaşları içinde konuşan Ballal'ın eşi Lamya, CNN'e kocasının iftardan kısa bir süre sonra üç yerleşimci tarafından evlerinin önünde saldırıya uğradığını söyledi. Ballal, köye saldıran bir grup yerleşimci gördüğünü ve onları belgelemeye çalıştığında, kendisinin peşine düştüklerini söyledi.

DARP ETTİLER, EVİNİ BASTILAR

Ballal'ı muşta ve tüfek dipçiğiyle kafasına vurarak dövdüklerini, diğer yerleşimcilerden oluşan bir kalabalığın ise kapıya taş attığını ve "pencerelerden eve girmeye çalıştığını", üç çocuğu ile bulundukları eve girdiklerini belirtti.

Batı Şeria'da Ballal'ın evinin hemen yakınında bir mermi kovanı görülüyor, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

MERMİ KOVANLARI BULUNDU

Adra, maskeli bir grup İsrailli yerleşimci, İsrail polisi ve askerinin de evin dışında olduğunu ve İsrail askerlerinin yaklaşmaya çalışan herkese ateş ettiğini sözlerine ekledi. CNN salı günü Ballal'ın ön kapısından sadece birkaç adım ötede mermi kovanları bulunduğunu belirtti.