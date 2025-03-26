Oscar ödüllü Filistinli yönetmene İsrail saldırısı! Darp ettiler, evini bastılar, haksız yere gözaltına aldılar

Oscar ödüllü "No Other Land" filminin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından dövüldü, İsrail askerleri tarafından götürüldü ve bir gece gözaltında tutuldu.
OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMENE İSRAİL ZULMÜ
Ballal'ın avukatı Leah Tzemel, müvekkilinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail yerleşimi olan Kiryat Arba'a'da "keyfi" olarak gözaltında tutulduğunu ve İsrail askerleri tarafından gözaltında dövüldüğünü söyledi.
Kardeşi Nimer'e göre, serbest bırakılmasının ardından El Halil'deki bir hastaneye götürüldü ve burada yaraları için tedavi edildi.
Eş direktörü Basel Adra CNN'e yaptığı açıklamada, Ballal'ın hastaneden ayrıldığını söyledi. Kardeşi, Ballal'ın şimdi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Susya'daki ailesinin yanına döndüğünü söyledi.
EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Salı günü öğleden sonra Susya köyündeki evinden gözyaşları içinde konuşan Ballal'ın eşi Lamya, CNN'e kocasının iftardan kısa bir süre sonra üç yerleşimci tarafından evlerinin önünde saldırıya uğradığını söyledi. Ballal, köye saldıran bir grup yerleşimci gördüğünü ve onları belgelemeye çalıştığında, kendisinin peşine düştüklerini söyledi.
DARP ETTİLER, EVİNİ BASTILAR
Ballal'ı muşta ve tüfek dipçiğiyle kafasına vurarak dövdüklerini, diğer yerleşimcilerden oluşan bir kalabalığın ise kapıya taş attığını ve "pencerelerden eve girmeye çalıştığını", üç çocuğu ile bulundukları eve girdiklerini belirtti.
MERMİ KOVANLARI BULUNDU
Adra, maskeli bir grup İsrailli yerleşimci, İsrail polisi ve askerinin de evin dışında olduğunu ve İsrail askerlerinin yaklaşmaya çalışan herkese ateş ettiğini sözlerine ekledi. CNN salı günü Ballal'ın ön kapısından sadece birkaç adım ötede mermi kovanları bulunduğunu belirtti.