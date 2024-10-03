Ortadoğu’da füze savaşları hızlandı! İran İsrail’e Fettah’ları yolladı

İran, İsrail'i vurdu. En çok Başbakan Netanyahu korktu. Hemen sığınağa koştu. Kabine toplantısı ilk kez yer altında oldu.

Süpersonik Fettah-1 füzeleri, Demir Kubbe'yi deldi. İsrail'de 200'den fazla hedefi, yerle bir etti. Halk, panikle sığınaklara indi. En hızlı koşanın ise Netanyahu olduğu iddia edildi.



Eli kanlı katil, ilk defa bakanlar kurulu toplantısını sığınakta düzenledi. Hatta İsrail'deki Channel 12, "Zor bir durum" başlığıyla haberi verdi. Ellerinin titrediği anları gösterdi. Netanyahu, alay konusu haline geldi.



İran, önceki akşam İsrail'i hipersonik Fettah-1 balistik füzeleriyle hedef aldı. Tel Aviv'e 200 füze fırlattı. Hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğu vurgulandı. Tahran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yalnızca askeri noktaların hedef alındığını açıklarken, İsrail Başbakanı Netanyahu "İran bunun bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları ise saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini hatırlattı. Saldırı emrini veren dini lider Ali Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğu da hatırlatıldı.

ABD'DEN UYARI GELDİ

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısı da yapıldı. Ancak bu saldırılardan önce ABD'nin İsrail'i "İran saldıracak" diye uyarması, kafalarda soru işareti yarattı. Saldırı sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bir kez daha ABD'nin İsrail'in yanında olduğu anlatıldı. G7 liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Biden'nın ise İran'a uygulanacak yeni yatırımları masaya yatırdığı öğrenildi.

SAVAŞTAN NOTLAR

Kamala Harris: İran, Ortadoğu'da tehlikeli bir güç.

İran saldırısı sonrası altın ve petrol fiyatları arttı.

Almanya İran'a "füze saldırılarını durdur" çağrısı yaptı.

İran, "İsrail karşılık verirse tüm altyapıları hedef alırız" açıklaması yaptı.

İran, MOSSAD üssünü, hava üssünü, Gazze'deki İsrail tanklarını hedef aldı.

Pentagon,"İran'ın saldırısı Nisan'dakinden 2 kat büyüktü" dedi.

Uluslararası kamuoyu yine İsrail'e kalkan olmaya çalıştı.

RUSYA: ABD'nin Ortadoğu politikası tamamen çöktü.

FRANSA, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınadı.