Epstein ve İsrail derin devleti arasındaki bağ! ABD'ye ortaklık için şantaj mı yapıldı? JD Vance: Evet suçluyuz

Vance, ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın sunduğu YouTube yayınında, ABD-İsrail ilişkileri, Epstein dosyaları dahil bazı konularda sorulara cevap verdi. Hürmüz Boğazı'nın dar bir su geçiş yolu olduğunu belirten Vance, buradaki trafik akışının durdurulmasının dünyanın enerji arzında yüzde 25'lik bir kesinti yapıldığı anlamına geldiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in, ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirterek, "Benzer çıkarlarımızın olduğu alanlar ve çıkarlarımızın ayrıştığı alanlar olacak." dedi

Vance, İsrail'in Amerikan siyaseti üzerinde ʺanlaşma ve çıkarʺ ayrımına dikkati çekti. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Vance, ABD'nin buradaki ticari gemilere saldırıları önleyebileceğini savunarak, bu anlamda askeri gücün bir yol ancak diplomasinin de bir seçenek olduğunu vurguladı.

Karşıdaki muhatapla konuşmanın önemine dikkati çeken Vance, bazı insanların konuşmak yerine kendilerinden yalnızca bombalamalarını beklediklerini dile getirdi.

"ASKERİ GÜCÜMÜZÜ, SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BİRÇOK ARAÇTAN BİRİ OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan'ın, bence çok yetenekli bir şekilde yaptığı şey; bir şeyi başarmaya çalıştığımız bir durumla bağlantılı olduğunda, askeri güç kullanacağımızı söylemek oldu.

Yani gemilere ateş ederseniz, gemilere ateş ettiğiniz tesislere ateş edeceğiz. Ama bunu sonsuza dek açık uçlu bir şekilde yapmayacağız. Sadece bombalayıp durmayacağız. Askeri gücümüzü, sorunu çözmek için sahip olduğumuz birçok araçtan biri olarak kullanmaya çalışacağız."

İran halkının ayaklanmaları ve yönetimlerini değiştirmek istemeleri kararının yine İranlılara ait olduğunun altını çizen Vance, "Biz, halkın kendisi bu sonucu istemedikçe, bir rejim değişikliği sağlamak için 150 bin kara askeri göndermeyeceğiz. Şimdi, her halükarda asker göndermeyeceğiz ama asker göndermeyi önermek, 'temelde ABD ordusunun, İran halkı için bu işi yapması gerektiğini söylemek' anlamına geliyor. Biz artık bu işleri yapmıyoruz, kesinlikle yapmıyoruz." diye konuştu.