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OPENAI YENİ GPT'Yİ ERTELEDİ

Bünyesindeki araştırmacıların taşıdığı güvenlik endişeleri nedeniyle yeni "GPT-6.1 Astra" modelinin çıkışının ertelendiği belirtildi. Açıklamada, modelin görevleri tamamlama konusunda "daha ısrarcı bir yapı kazandığı" ancak bu kapasitenin "yetkisiz davranış riskine karşı dengelenmesi gerektiği" kaydedildi.



"Güvenlik ve uyumluluk konusunda son derece yüksek standartlara sahibiz." ifadesi kullanılan açıklamada, yeni sürümün, beklenen standartları tam karşılayamadığı belirtildi.

Yeni modelin internette kendi başına gezinme, yazılımları otonom şekilde çalıştırma ve karmaşık operasyonları yürütebilme kapasitelerine sahip bir sistem olması bekleniyordu.

KÖTÜYE KULLANIM PANİĞİ

ABD basınında yer alan haberlerde, teknoloji şirketlerine yapay zeka modellerinin "kötüye kullanımına karşı hesap verebilir olmaları" yönünde çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.

Bu hamle, yaz boyunca sektör genelinde yapay zeka sistemlerinin kontrolden çıktığına dair haberlerin ardından geldi ve büyük bir yapay zekâ geliştiricisinin güvenlik endişeleri nedeniyle yeni bir sürümünün ertelenmesinin nadir örneklerinden biri oldu.

Şirket, GPT-6.1 Astra olarak bilinen modeli önümüzdeki günlerde veya haftalarda piyasaya sürmeyi ve ekim ayında tanıtmayı planlıyordu. Modelin insan yardımı olmadan baştan sona zorlu görevleri tamamlama ve yazma konusunda şirketin önceki modellerinden daha yetenekli olduğu belirtiliyordu.

OpenAI Güvenlik Sistemleri Başkanı Saachi Jain'in açıklamalarına göre, yeni nesil GPT-6.1 Astra modeli selefi GPT-6 Astra'ya kıyasla kritik iki alanda ciddi gerilemeler yaşadı. Bu durum, modelin piyasaya sürülmesinin ertelenmesindeki temel etkenlerden biri oldu.