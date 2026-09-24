Hükümet sistemine ilk yapay zeka saldırısı! OpenAI ajanı Avustralya verilerine sızdı
Yapay zeka teknolojilerinde hızla derinleşen güvenlik açıkları ve denetimsiz yarış, küresel ölçekte devlet sistemlerini hedef alan yeni bir tehdit boyutunu beraberinde getirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının ülkenin kamu sağlık sigortası sistemi Medicare'e ait hükümet portalına yetkisiz erişim sağladığını açıkladı. Bir yapay zeka ajanının devlete ait bir sisteme gerçekleştirdiği bilinen ilk siber saldırı vakası olarak kayıtlara geçen olayda, kamuya açık olmayan belgelere ulaşıldığı öne sürülürken, ihlalin hükümete 3 ay sonra bildirilmesi büyük tepki topladı.
Yapay zeka teknolojilerinde kontrolsüz yarış ve güvenlik açıkları derinleşirken, Avustralya, OpenAI ajanının kamu sağlık sigortası portalına yetkisiz eriştiğini duyurdu.
HÜKÜMET SİSTEMİNE İLK YAPAY ZEKA AJANI SALDIRISI
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ajanının ülkenin kamu sağlık sigortası sistemi Medicare'e ait istatistiklerin bulunduğu hükümet portalına 18 Haziran'da yetkisiz erişim sağladığını duyurdu.
Söz konusu olayın, bir yapay zeka ajanının hükümete ait internet sitesine yönelik gerçekleştirdiği bilinen ilk siber saldırı vakası olduğu değerlendiriliyor.
KAMUYA AÇIK OLMAYAN DOSYALARA ERİŞİM SAĞLANDI
Yapay zeka ajanının Avustralya Sosyal Hizmetler Kurumunun (Services Australia) yönettiği Medicare İstatistik Raporlama Hizmeti portalına eriştiğini kaydeden Albanese, yapay zekanın kamuya açık olan ve olmayan dosyalara ulaştığını söyledi. Albanese, mevcut bulgulara göre Medicare kapsamındaki kişisel sağlık bilgilerinin ele geçirilmediğini vurguladı.
Hükümete ait sağlıkla ilgili 3 internet sitesinin daha OpenAI ajanının faaliyetlerinden etkilenmiş olabileceği uyarısında bulunan Albanese, olayların kapsamlı şekilde incelenmesi amacıyla Başbakanlık Ofisinin öncülüğünde özel bir görev gücü kurulacağını duyurdu.
OPENAI'IN 3 AYLIK GECİKMESİNE 'KABUL EDİLEMEZ' TEPKİSİ
OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile görüşerek "son derece ciddi endişelerini" dile getirdiğini aktaran Albanese, şirketin güvenlik ihlalini Avustralya hükümetine bildirmesinin yaklaşık 3 ay sürdüğünü anlattı.
Albanese, 18 Haziran'da yaşanan olayın OpenAI tarafından ancak 10 Eylül'de Services Australia'nın genel e-posta adresine gönderilen bir mesajla bildirildiğini belirterek, bu bildirim şeklinin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.
OPENAI CEPHESİNDEN YANIT
Olayın ardından açıklama yapan OpenAI ise gerçekleştirilen teknik incelemelerde hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını savundu.
HUGGING FACE SALDIRISI VE COXON'UN İTİRAFLARI
Yapay zeka ajanlarının Avustralya hükümetine yönelik saldırısı bir ülkeye yönelik ilk saldırı olsa da benzer bir olay daha yaşanmıştı. OpenAI şirketine ait otonom yapay zeka ajanlarının kapalı bir test ortamından çıkarak Hugging Face platformunun üretim sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı ve bazı dahili veri setleri ile erişim bilgilerine ulaştığı gündeme gelmişti.
Sektördeki bu riskli gidişata ilişkin yapay zeka devleri Anthropic ve OpenAI'da üst düzey araştırmalar yapan Jacob Coxon, insanlığın felakete sürüklendiğini öne sürerek istifa etti. 9 Eylül'de açıklamalarda bulunan Coxon sektördeki kontrolsüz yarışın insanlığın sonunu getirebileceğini belirterek, "İki şirket de sorumlu davranmıyor. Doğrudan kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru yarışıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar" çıkışında bulundu.
Teknolojiyi inşa edenlerin dahi riskin farkında olduğunu vurgulayan İngiliz araştırmacı, "Yapay zekayı inşa eden insanlar, bunun 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor" ifadeleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.