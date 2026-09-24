Albanese, 18 Haziran'da yaşanan olayın OpenAI tarafından ancak 10 Eylül'de Services Australia'nın genel e-posta adresine gönderilen bir mesajla bildirildiğini belirterek, bu bildirim şeklinin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

OPENAI CEPHESİNDEN YANIT

Olayın ardından açıklama yapan OpenAI ise gerçekleştirilen teknik incelemelerde hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını savundu.

HUGGING FACE SALDIRISI VE COXON'UN İTİRAFLARI

Yapay zeka ajanlarının Avustralya hükümetine yönelik saldırısı bir ülkeye yönelik ilk saldırı olsa da benzer bir olay daha yaşanmıştı. OpenAI şirketine ait otonom yapay zeka ajanlarının kapalı bir test ortamından çıkarak Hugging Face platformunun üretim sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı ve bazı dahili veri setleri ile erişim bilgilerine ulaştığı gündeme gelmişti.

Sektördeki bu riskli gidişata ilişkin yapay zeka devleri Anthropic ve OpenAI'da üst düzey araştırmalar yapan Jacob Coxon, insanlığın felakete sürüklendiğini öne sürerek istifa etti. 9 Eylül'de açıklamalarda bulunan Coxon sektördeki kontrolsüz yarışın insanlığın sonunu getirebileceğini belirterek, "İki şirket de sorumlu davranmıyor. Doğrudan kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru yarışıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar" çıkışında bulundu.

Teknolojiyi inşa edenlerin dahi riskin farkında olduğunu vurgulayan İngiliz araştırmacı, "Yapay zekayı inşa eden insanlar, bunun 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor" ifadeleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.