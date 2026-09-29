Shouyong Zhang ve Shili Chen. Fotoğraf: Takvim

NEW YORK TIMES YÖNETİCİSİ OTOPARKTA ÖLDÜRÜLDÜ

New York Times'ta mühendislik direktörü olarak çalışan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey'in kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. CNN International, mahkeme belgelerine göre McKinsey ve ayrılık sürecinde olduğu eşi arasında velayet davası vardı.

McKinsey'in cumartesi günü öğleden sonra San Francisco'nun doğusundaki Dublin'de bir spor kompleksinin otoparkında öldürüldüğü bildirildi.

Dublin Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay yerine yakın bir yerde araç kullanan bir polis memuru, görgü tanıklarının 911'i arayıp olay yerinin yakınında bulunan çifti işaret etmeye başlamasıyla birlikte McKinsey'i yerde yatarken gördü.

Yetkililer, Dublin'den 77 yaşındaki Shouyong Zhang ve Shili Chen'i cinayet ve diğer suçlamalarla tutukladı. Çarşamba sabahı mahkemeye çıkmaları bekleniyor.

HAFTAYA BOŞANMA DAVASI VARDI

Cinayet, McKinsey ve Jang'in boşanma davasında planlanan duruşmadan bir hafta önce işlendi. Mahkeme kayıtlarına göre çift, 2012 civarından beri evliydi ve üç küçük çocuğu vardı.