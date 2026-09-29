New York Times yöneticisi otoparkta öldürüldü! Katil eşinin ailesi çıktı: LGBT'li sapkın iddiası
New York Times’ın 40 yaşındaki yöneticilerinden Jonathan McKinsey, Kaliforniya’da boşanma ve velayet davasının görüleceği duruşmaya günler kala, ayrılık aşamasındaki eşinin 77 yaşındaki anne ve babası tarafından bir spor kompleksinin otoparkında silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan yaşlı çift cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken, mahkeme belgeleri maktulün daha önce çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandığını ve LGBT'li bir sapkın olduğunu ortaya çıkardı.
The New York Times gazetesinin bir yöneticisi, Kaliforniya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
NEW YORK TIMES YÖNETİCİSİ OTOPARKTA ÖLDÜRÜLDÜ
New York Times'ta mühendislik direktörü olarak çalışan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey'in kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. CNN International, mahkeme belgelerine göre McKinsey ve ayrılık sürecinde olduğu eşi arasında velayet davası vardı.
McKinsey'in cumartesi günü öğleden sonra San Francisco'nun doğusundaki Dublin'de bir spor kompleksinin otoparkında öldürüldüğü bildirildi.
Dublin Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay yerine yakın bir yerde araç kullanan bir polis memuru, görgü tanıklarının 911'i arayıp olay yerinin yakınında bulunan çifti işaret etmeye başlamasıyla birlikte McKinsey'i yerde yatarken gördü.
Yetkililer, Dublin'den 77 yaşındaki Shouyong Zhang ve Shili Chen'i cinayet ve diğer suçlamalarla tutukladı. Çarşamba sabahı mahkemeye çıkmaları bekleniyor.
HAFTAYA BOŞANMA DAVASI VARDI
Cinayet, McKinsey ve Jang'in boşanma davasında planlanan duruşmadan bir hafta önce işlendi. Mahkeme kayıtlarına göre çift, 2012 civarından beri evliydi ve üç küçük çocuğu vardı.
ÇOCUK İSTİSMARINDAN HAPİS YATMIŞTI
Mahkeme kayıtlarına göre Jang, 2023 yılında polis merkezine başvurarak McKinsey'i çocuklarından birini itmekle ve genel olarak onlara karşı kaba fiziksel disiplin yöntemleri uygulamakla suçlamıştı.
Olayın en dikkat çeken yanlarından biri ise McKinsey'in daha önce çocuk istismarından suçlu bulunmuş olması.
Jang, 2023 yılında polis merkezine başvurarak McKinsey'i, çocuklarından birini genel olarak onlara karşı kaba fiziksel disiplin yöntemleri uygulamakla suçlamıştı.
Geçtiğimiz ekim ayında, McKinsey başka bir olayda gözaltına alınıp kasıtlı çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Jang, onun hakkında ev içi şiddete karşı koruma kararı aldırmıştı. Polis, McKinsey'in çocuklardan birine tokat attığını kabul ettiğini belirtti. Öte yandan babayı diğer çocuğunu tehlikeye atmakla da suçladı.
San Jose Mercury News'ün haberine göre, öldürüldüğü sırada tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmış ve bir akıl sağlığı yönlendirme programına girmeye çalışıyordu.
LGBT İDDİASI
Alameda County mahkeme belgelerine göre McKinsey, eşinin mahkemeye yaptığı başvuruya, onun hakkında ev içi şiddete karşı koruma kararı talep ederek ve boşanma davası açarak karşılık vermemişti; bunun yerine, geçen sonbahardan bu yana haftada yalnızca iki saatlik gözetimli görüşmelerle sınırlandırıldığını belirterek üç çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için çaba harcıyordu.
Mercury News'ün haberine göre ise McKinsey, LGBT'li bir sapkındı. Eşi Candice Jand'ı ise kendisine LGBT karşıtı hakaretlerde bulunmak ve şiddet göstermekle suçlamıştı.