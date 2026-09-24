ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i karşıladı. (Fotoğraflar: Reuters, AFP)

Trump ve Şi Cinping, uçağın önünde bir süre sohbet etti. Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği son resmi devlet ziyaretinin üzerinden tam 11 yıl geçti.

2015'TEN BU YANA İLK DEVLET ZİYARETİ

Şi Cinping, ABD'ye son devlet ziyaretini Eylül 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın daveti üzerine gerçekleştirmişti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017'de ABD'de Trump ile görüşen Şi, 2023 yılında da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında ABD'yi ziyaret ederek dönemin Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti. Ancak Şi'nin 2023'teki ziyareti devlet ziyareti statüsünde değildi.