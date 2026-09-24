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11 yıl sonra ilk! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Washington'da: Trump havalimanında karşıladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye geldi. Şi Cinping'i taşıyan uçak Joint Base Andrews Havalimanı'na inerken, ABD Başkanı Donald Trump Çinli mevkidaşını havalimanında karşıladı.

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11 yıl sonra ilk! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Washington'da: Trump havalimanında karşıladı

BM 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i taşıyan uçak, Joint Base Andrews Havalimanı'na indi. ABD Başkanı Donald Trump, Şi Cinping'i havalimanında karşıladı.

Video Oynatma İkonu Trump, Şi Cinping'i karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i karşıladı. (Fotoğraflar: Reuters, AFP)ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i karşıladı. (Fotoğraflar: Reuters, AFP)

Trump ve Şi Cinping, uçağın önünde bir süre sohbet etti. Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği son resmi devlet ziyaretinin üzerinden tam 11 yıl geçti.

2015'TEN BU YANA İLK DEVLET ZİYARETİ

Şi Cinping, ABD'ye son devlet ziyaretini Eylül 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın daveti üzerine gerçekleştirmişti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017'de ABD'de Trump ile görüşen Şi, 2023 yılında da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında ABD'yi ziyaret ederek dönemin Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti. Ancak Şi'nin 2023'teki ziyareti devlet ziyareti statüsünde değildi.

11 yıl sonra ilk! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Washington'da: Trump havalimanında karşıladı-3

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İki liderin görüşmesi öncesinde Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Alınan tedbirler kapsamında bölgede araç parkına yönelik bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

11 yıl sonra ilk! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Washington'da: Trump havalimanında karşıladı-4

MASADA 5 ÖNEMLİ BAŞLIK BULUNUYOR

Trump ile Şi Cinping'in görüşmesinde yapay zeka, İran, Tayvan, gümrük vergileri ve nadir toprak elementleri gündeme gelecek. İki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem taşıyan görüşmede, tarafların söz konusu başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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