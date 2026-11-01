ABD'de son haftalarda stadyumlar futbol müsabakalarından çok saldırılarla gündeme geliyor.



Geride bıraktığımız hafta Florida'daki A&M Üniversitesi Bragg Memorial Stadyumu'nda silahlar patlamış, 6'sı çocuk 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Bu kez Alabama'da Legion Field stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Alabama'da futbol maçı sonrası stadyum yakınındaki bir caddede yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti (Foto: Sosyal medya)

SALDIRININ BİLANÇOSU: 1 ÖLÜ 8 YARALI



Saldırının stadyuma yakın Graymont Caddesi'nde seyyar satıcıların bulunduğu bölgede gerçekleştiğini kaydeden Pickett, maç sonrası seyircilerin büyük çoğunluğunun stadyum alanından ayrıldığına dikkati çekti. Pickett, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirterek, "daha fazla insanın yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu" ifade etti.