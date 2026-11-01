Önce Florida sonra Alabama! ABD'de bir hafta ikinci stadyum saldırısı: Kanlı bilanço
ABD'nin Alabama eyaletinde geleneksel "Magic City Classic" futbol maçı sonrası silahlar patladı. Legion Field stadyumu yakınındaki saldırıda 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı. Geçtiğimiz hafta da Florida'daki A&M Üniversitesi Bragg Memorial Stadyumu çevresinde saldırı olmuş, 6'sı çocuk 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı.
Giriş Tarihi:
ABD'de son haftalarda stadyumlar futbol müsabakalarından çok saldırılarla gündeme geliyor.
Geride bıraktığımız hafta Florida'daki A&M Üniversitesi Bragg Memorial Stadyumu'nda silahlar patlamış, 6'sı çocuk 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Bu kez Alabama'da Legion Field stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.
Geride bıraktığımız hafta Florida'daki A&M Üniversitesi Bragg Memorial Stadyumu'nda silahlar patlamış, 6'sı çocuk 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Bu kez Alabama'da Legion Field stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.
SALDIRININ BİLANÇOSU: 1 ÖLÜ 8 YARALI
Saldırının stadyuma yakın Graymont Caddesi'nde seyyar satıcıların bulunduğu bölgede gerçekleştiğini kaydeden Pickett, maç sonrası seyircilerin büyük çoğunluğunun stadyum alanından ayrıldığına dikkati çekti.
Pickett, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirterek, "daha fazla insanın yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu" ifade etti.
'BİRDEN FAZLA SİLAHA EL KONULDU'
Polis sözcüsü De'Rell Freeman, saldırı sonrası olay yerinde "birden fazla silaha el konulduğunu" bildirdi. Freeman, bölgede yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Dünya