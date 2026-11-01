İlk turda yarışan 27 aday arasından en yüksek oyu alan mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov, 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevi için yarışıyor.

Bulgaristan'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler ikinci tur oylamasına çevrildi. Ülkede seçmenler, 1 Kasım Pazar günü yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yeniden sandık başına gidiyor.

Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları da kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Ülke genelinde sandıklar saat 20.00'de kapanacak. Ancak oy verme süresinin sona erdiği sırada sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde işlemler en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

. Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandıklar yerel saatle 07.00'de açıldı. (Foto: AA)

Yotova-Valchev ve Gyurov-Kandev (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İKİ ADAY CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

İkinci turda Yotova-Valchev ikilisi ile Gyurov-Kandev ikilisi karşı karşıya geliyor. Seçimin ardından kazanan cumhurbaşkanı ve yardımcısı 5 yıl görev yapacak.

İLK TURDA YOTOVA ÖNDE TAMAMLADI

25 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve yardımcısı adayı Kiril Valchev yüzde 34,76 oy alarak ilk sırada yer aldı.

Eski Başbakan Andrey Gyurov ve yardımcısı adayı Georgi Kandev ise yüzde 31,95 oyla ikinci oldu.

Adaylar 25 Ekim 2026 birinci tur oy oranları İliyana Yotova – Kiril Valchev %34,76 Andrey Gyurov – Georgi Kandev %31,95

İki aday arasındaki farkın yaklaşık 2,8 puanda kalmasıyla ikinci turda seçmenlerin yapacağı tercih önem kazandı.

İLK TURDA KATILIM YÜZDE 23'ÜN ALTINDA KALDI

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna düşük katılım damga vurdu.

25 Ekim'de kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin yüzde 22,98'i sandık başına gitti.

Seçmenlerin yüzde 4,42'si ise oy pusulasındaki "Kimseyi desteklemiyorum" seçeneğini işaretledi.

Düşük katılım ve adayların gerekli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TURDA 6,6 MİLYON SEÇMEN OY KULLANABİLECEK

Bulgaristan'da ikinci tur öncesinde güncellenen seçmen listelerine göre oy kullanma hakkına sahip vatandaş sayısı 6 milyon 599 bin 48'e yükseldi.

Ülke içinde ve yurt dışında toplam 12 bin 683 sandık kurulurken, 11 bin 902 sandıkta elektronik oy verme cihazları bulundurulması planlandı.

BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun ilk resmi sonuçları seçim gününden sonraki 48 saat içinde açıklaması, kesin sonuçları ise 4 Kasım'a kadar duyurması öngörülüyor. Sandıkların kapanmasının ardından başlayacak oy sayımıyla birlikte Bulgaristan'ın önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı belli olacak.

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