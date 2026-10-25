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Florida'da üniversite stadı dibinde silahlar patladı! Saldırıyı tetikleyen kavga: 6'ı çocuk çok sayıda yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Florida A&M Üniversitesi Bragg Memorial Stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendi. 6'ı çocuk 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Saldırıyı bir kavganın tetiklediği, olaydan önce statta bir Amerikan futbolu maçı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Florida'da üniversite stadı dibinde silahlar patladı! Saldırıyı tetikleyen kavga: 6'ı çocuk çok sayıda yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki futbol stadyumu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Tallahassee Polis Departmanından yapılan açıklamada, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD'de futbol stadyumu yakınındaki silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı (Foto: Sosyal medya)ABD'de futbol stadyumu yakınındaki silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı (Foto: Sosyal medya)

Açıklamada, olayda yaralanan 12 kişiden 6'sının çocuk, 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

"SALDIRI ÖNCESİ KAVGA YAŞANDI"

Tallahassee Polisi, saldırının büyük olasılıkla iki-üç kişi arasındaki bir tartışmadan kaynaklandığını duyurdu. Şiddet Suçları Birimi'nin soruşturmayı yürüteceği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırı stadyumdaki Amerikan futbolu maçı sonrası yaşandı (Foto: Sosyal medya)Saldırı stadyumdaki Amerikan futbolu maçı sonrası yaşandı (Foto: Sosyal medya)

SALDIRI MAÇLA BAĞLANTILI MI?

Öte yandan kanlı saldırı statta düzenlenen bir Amerikan futbolu maçından saatler sonra gerçekleşti. Maçta Arkansas-Pine Bluff Golden Lions, Florida A&M Rattlers'ı 31-28 yendi.

Saldırının maçla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Florida'da üniversite stadı dibinde silahlar patladı! Saldırıyı tetikleyen kavga: 6'ı çocuk çok sayıda yaralı-4



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Florida A&M Üniversitesi, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Üniversite, 24 Ekim akşamı Perry Caddesi'nde kampüs yakınında meydana gelen bir olaydan haberdardır. Tallahassee Polis Departmanı olay yerinde ve durumu aktif olarak soruşturuyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Kalbimiz kurbanlarla ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Kampüs güvenli olmaya devam ederken, kolluk kuvvetlerinin soruşturmasını yürütebilmesi için bireylerin bölgeden uzak durması tavsiye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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