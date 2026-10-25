







ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Florida A&M Üniversitesi, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Üniversite, 24 Ekim akşamı Perry Caddesi'nde kampüs yakınında meydana gelen bir olaydan haberdardır. Tallahassee Polis Departmanı olay yerinde ve durumu aktif olarak soruşturuyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Kalbimiz kurbanlarla ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Kampüs güvenli olmaya devam ederken, kolluk kuvvetlerinin soruşturmasını yürütebilmesi için bireylerin bölgeden uzak durması tavsiye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

