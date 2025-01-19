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Oltalama paylaşımlar artacak: Facebook ve Instagram'da "doğrulama" özelliği kalkıyor!

Meta’nın CEO’su Zuckerberg, Facebook ve Instagram’daki paylaşımları doğrulayan mekanizmanın kaldırma kararı aldığını açıkladı. Uzmanlar, bunun kutuplaşmaya kadar gidebilecek boşluklar yaratacağını, kışkırtıcı paylaşımların önünü açacağını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Oltalama paylaşımlar artacak: Facebook ve Instagram’da doğrulama özelliği kalkıyor!

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    Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram platformlarındaki teyit mekanizmalarını durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Böylece kullanıcıların yanlış bilgi yayıp yaymadığını kontrol eden profesyonel teyit ekipleri süreçten çıkartılacak. Uzmanlar, organize grupların bu sistem üzerinden yanlış bilgiyi hızla yayabileceği uyarısında bulundu.

    KULLANICILARA ZORDA
    Teyit.org'un kurucusu Mehmet Atakan Foça, Meta'nın doğruluk kontrolünü bırakmasıyla birlikte "İnsanları ayrıştırıcı, öfkeye kızgınlığa, kaygıya sürükleyen yanlış bilgilerin, insanların sağlığıyla oynayan komplo teorilerinin tekrar ortaya çıkmasını, kutuplaşmanın tekrar artmasını" beklediklerini ifade etti.

    Facebook ve Instagram gibi platformlarda kullanıcıların karşısına "oltalama" adı verilen paylaşımlar çıkma ihtimali de artacak. Teyit.org'dan Ali Arabacı Los Angeles şehrinde çıkan yangınlar hakkında birçok komplo teorisinin yayıldığını ve benzer bir durumun daha önce Türkiye'de çıkan orman yangınlarında da yaşandığını hatırlattı.

    KUTUPLAŞMA OLUR
    Türkiye'nin bir diğer önemli teyit sitesi Doğruluk Payı'nın kurucusu Baybars Örsek de teyit mekanizmaları yerine topluluk notları sistemine geçmesiyle birlikte "Büyük bir vakum oluşacağını" söyledi.

    Meta'nın programına dahil olan Doğruluk Payı'nın Direktörü Batuhan Ersun ise Zuckerberg'in açıklamalarının "sürpriz olduğunu" söyledi.

    Ersun, teyit mekanizmalarının yerini alması beklenen topluluk notlarını da "sorunlu bir yapı" olarak nitelendirdi:

    "Dijital ortamda sesi fazla çıkan, dijital platformları daha yoğun ve örgütlü şekilde kullanan insanların bu uygulamaları rahatlıkla manipüle edebildiklerini gördük"

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