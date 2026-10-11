Okullarda şiddete karşı dünya alarmda! Metal dedektörden ihbar hattına hangi ülke hangi önlemi alıyor?
Okullarda art arda yaşanan şiddet olayları dünyayı alarma geçirdi. Bıçaklı saldırılar, silahlı eylemler ve tehditlere karşı ülkeler güvenlik duvarını daha okul kapısına ulaşmadan örüyor. İngiltere riskli çocukları özel takibe alırken, İtalya metal dedektörleri devreye soktu. ABD ihbar hatları ve tehdit ekipleri kurdu, Almanya okul-polis-savcılık hattında ortak sistem oluşturdu. Japonya ise erken müdahale ve aile iş birliğine ağırlık verdi.
Türkiye'de yeni eğitim döneminin ilk haftalarında Manisa, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan saldırılar okul güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Dünyanın farklı noktalarında da benzer tehdide karşı yeni önlemler devrede. Ülkeler artık saldırının gerçekleşmesini beklemiyor; riskli öğrenciyi önceden belirleyen, silah ve tehlikeli cisimleri okuldan uzak tutan, aileden polise kadar birçok kurumu aynı güvenlik zincirinde buluşturan sistemlere yöneliyor. İngiltere ve Galler'den ABD'ye, Almanya'dan İtalya ve Japonya'ya kadar uygulanan yöntemlerin ortak hedefi aynı: Tehlikeyi büyümeden durdurmak.
Bu nedenle ülkeler, saldırı gerçekleştikten sonra müdahale etmek yerine, tehlikeyi önceden belirlemeye ve saldırıya giden yolu kesmeye yönelik yeni yöntemler geliştiriyor. Peki ABD'den Avrupa'ya, Japonya'dan diğer gelişmiş ülkelere kadar okul şiddetine karşı hangi önlemler uygulanıyor, saldırganlara ve risk taşıyan öğrencilere nasıl müdahale ediliyor?
ORTAK GÜVENLİK POLİTİKASI
Fransa'da 2024-2025 eğitim yılında okullarda 1.000 öğrenci başına 14 ciddi olay bildirildi. Okula bıçak veya başka bir silahla giren öğrenci için disiplin kurulu zorunlu hale getirildi ve savcılığa bildirim yapılıyor.
Polis tarafından okul çevrelerinde habersiz çanta aramaları yapılıyor. 2025'te binlerce denetimde yüzlerce bıçak ele geçirildi. Okul, polis, jandarma, adalet ve yerel yönetimler ortak güvenlik planları yürütüyor.
Okullarda her yıl iki kez saldırı ve acil durum tatbikatı yapılması ve güvenlik planlarının güncel tutulması zorunlu. 2026'da ailelere karşı da daha güçlü tedbirler getirildi. Öğrencinin ailesinden bir kişinin okula yönelik davranışı güvenlik tehdidi oluşturursa çocuk başka bir okula nakledilebiliyor ve aile üyesinin okula erişimi geçici olarak engellenebiliyor.
ÇOCUĞUNUZUN KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİNE İZİN VERMEYİN
Çocuk ve Ergen Psikoloğu Serhat Çıkman konu hakkında özel açıklamalar yaptı. Çıkman'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:
"Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde okullarda yaşanan saldırılar hepimizi aynı soruyla karşı karşıya bırakıyor: Bir çocuk nasıl bu noktaya geliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Okul saldırılarını yalnızca psikolojik durumlarla açıklamak doğru değil. Çünkü ruhsal sorun yaşayan insanların büyük çoğunluğu şiddete başvurmaz. Dünyanın bu konuda öğrendiği en önemli şeylerden biri şu: Sadece saldırı olduktan sonra önlem almak yetmez. Daha öncesi, hatta annenin doğum öncesi ruhsal süreci de bu duruma dahil. Dünyanın çeşitli yerlerinde de meydana gelen bu durumlar, toplumsal veya ebeveynsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır."
ERKEN FARK ETMEK ÖNEMLİ
"Güvenli okul; yalnızca kameraların, güvenlik görevlilerinin ve kilitli kapıların olduğu okul değildir. Öğrencinin kendisini değerli ve ait hissettiği, öğretmenin öğrencideki değişimleri fark ettiği, ailenin çocukla iletişim kurduğu ve psikolojik desteğin ulaşılabilir olduğu okul daha güvenlidir.
Belki de okulları gerçekten güvenli hale getirmenin yolu sadece kapıları daha sıkı kilitlemek değil, çocukların kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlamaktır. Çünkü bazen bir çocuğu koruyan en güçlü güvenlik sistemi, onu zamanında fark eden bir yetişkindir. Belki de onu gerçekte anlayan bir ebeveyn koruma olgusudur."
İHBAR SİSTEMLERİ VAR
ABD'de 2016-2025 arasında okul arazilerinde bin 900'ün üzerinde silahlı olay kayda geçti. Okullarda tehdit değerlendirme ekipleri kuruluyor; psikolog, rehber öğretmen, okul yöneticisi ve polis, saldırı ihtimalini önceden belirlemeye çalışıyor.
Öğrencilerin silah, saldırı planı ve tehditleri anonim olarak bildirebilmesi için ihbar sistemleri kullanılıyor. Okullarda güvenlik görevlileri ve polis desteği artırılıyor, acil durum ve saldırı tatbikatları yapılıyor.
Silahların çocukların erişimine açık bırakılmasını önlemeye yönelik güvenli saklama kuralları ve eyalet bazında yaptırımlar uygulanıyor. Ailelere otomatik hapis cezası yok; ancak çocuğun silaha erişmesine ihmalle izin verilmesi veya gözetim yükümlülüğünün ihlali hâlinde eyalet yasalarına göre anne-babaya cezai ya da hukuki sorumluluk yüklenebiliyor.
OKULLARA GÖRE ÖNLEM
İngiltere ve Galler'de son 10 yılda bıçak ve saldırı silahlarıyla ilgili adli vakaların yıllık toplamı 18 bin-22 bin bandında seyretti. 2026'da çocukların karıştığı bıçak taşıma vakalarına yönelik sistem sertleştirildi.
Bıçak taşıdığı tespit edilen her çocuk, polis tarafından gençlik adalet birimlerine yönlendiriliyor ve kendisine zorunlu, kişiye özel müdahale planı hazırlanıyor. Plana uymayan veya yeniden risk oluşturan çocuk için daha ağır adli işlem başlatılabiliyor.
Ülkedeki tüm okulların şiddet risk değerlendirmelerini gözden geçirmesi ve eksikleri gidermesi isteniyor. Okullar, polis, yerel yönetimler, sağlık ve gençlik hizmetleri risk altındaki çocukları birlikte takip ediyor.
Bıçak suçunun yoğun olduğu bölgelerde 250 okul özel destek programına alınırken, bunların 50'sine daha yoğun ve kişiye özel destek veriliyor.
SORUMSUZ ANNE-BABAYA CEZA VAR
Almanya'da son iki yılda okullarda 94 binden fazla suç kaydedildi; bunların 7.243'ü şiddet suçu oldu. Okulların polisle birlikte hazırladığı acil durum ve saldırı planları uygulanıyor.
Şiddet riski taşıyan öğrenciler için okul psikologları, sosyal hizmet uzmanları ve polis birlikte müdahale ediyor. Tehdit ve saldırı belirtilerinin önceden belirlenmesi için kriz ekipleri devreye giriyor.
Okullarda giriş güvenliği, alarm ve acil tahliye sistemleri kullanılıyor. Bazı eyaletlerde bıçak ve tehlikeli cisimlerin okulda bulundurulması doğrudan yasaklanıyor; Hessen'de bu yasak 2025-2026 eğitim yılından itibaren tüm devlet okullarında uygulanıyor.
Almanya'da ceza sorumluluğu 14 yaşında başlıyor; 14-17 yaş grubuna çocuk ve gençlik ceza hukuku uygulanıyor. Çocuğun verdiği zarar nedeniyle ebeveynin gözetim yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlenirse aileye tazminat sorumluluğu da doğabiliyor.
ERKEN TESPİT VE MÜDAHALE
Japonya'da okullarda şiddet vakaları son yıllarda rekor seviyelere çıkarken, sistem ağırlıklı olarak erken tespit ve müdahale üzerine kuruluyor.
Öğretmenler, şiddet ve zorbalık belirtilerini erken tespit etmekle yükümlü. Okullarda psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları riskli öğrencileri takip ediyor. Aile, okul ve gerektiğinde polis arasında bilgi paylaşımı yapılıyor.
Ciddi şiddet olayları polise bildiriliyor ve mağdur öğrencinin güvenliği için koruyucu tedbirler uygulanıyor. Okullar, öğrencinin davranışındaki ani değişiklikleri ve tekrarlanan şiddet olaylarını izleyerek erken müdahale ediyor.
DEDEKTÖRLE ARAMA
İtalya'da okul güvenliği için 2026'da yeni tedbirler devreye alındı. Polis, okul yönetimi ve yerel makamlar arasında sürekli koordinasyon kuruluyor.
Risk görülen okullarda girişlerde metal dedektörle kontrol yapılabilmesinin önü açıldı; kontroller gerektiğinde önceden duyurulmadan gerçekleştirilebiliyor. Okul çevrelerinde polis denetimleri artırılıyor ve silah veya tehlikeli cisim taşıyan öğrenciler hakkında adli süreç başlatılıyor.
Şiddet olayları için okulların acil durum planları ve güvenlik protokolleri uygulanıyor. Çocuğun verdiği zararda gerekli gözetimi sağlamadığı belirlenen anne-baba, İtalyan hukukuna göre maddi tazminat sorumluluğuyla karşılaşabiliyor.
UZMANDAN UYARI: ÇOCUĞU ZAMANINDA FARK ETMEK ÖNEMLİ
Çocuk ve Ergen Psikoloğu Serhat Çıkman, okul saldırılarının tek bir nedene indirgenemeyeceğini vurguladı. Ruhsal sorun yaşayan insanların büyük çoğunluğunun şiddete başvurmadığını hatırlatan Çıkman, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde okullarda yaşanan saldırılar hepimizi aynı soruyla karşı karşıya bırakıyor: Bir çocuk nasıl bu noktaya geliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Okul saldırılarını yalnızca psikolojik durumlarla açıklamak doğru değil. Çünkü ruhsal sorun yaşayan insanların büyük çoğunluğu şiddete başvurmaz."
Saldırı gerçekleştikten sonra önlem almanın yeterli olmadığını belirten Çıkman, çocuğun gelişim sürecinin, aile ilişkilerinin ve toplumsal koşulların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Güvenli okulun yalnızca kamera, güvenlik görevlisi ve kilitli kapılardan oluşmadığına dikkat çeken Çıkman; öğrencinin kendisini değerli ve ait hissettiği, öğretmenin değişimleri fark ettiği, ailenin iletişim kurduğu ve psikolojik desteğin ulaşılabilir olduğu okulların daha güvenli olduğunu ifade etti.
"Belki de okulları gerçekten güvenli hale getirmenin yolu sadece kapıları daha sıkı kilitlemek değil, çocukların kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlamaktır. Çünkü bazen bir çocuğu koruyan en güçlü güvenlik sistemi, onu zamanında fark eden bir yetişkindir. Belki de onu gerçekte anlayan bir ebeveyn koruma olgusudur."