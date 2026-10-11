Türkiye'de yeni eğitim döneminin ilk haftalarında Manisa, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan saldırılar okul güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Dünyanın farklı noktalarında da benzer tehdide karşı yeni önlemler devrede. Ülkeler artık saldırının gerçekleşmesini beklemiyor; riskli öğrenciyi önceden belirleyen, silah ve tehlikeli cisimleri okuldan uzak tutan, aileden polise kadar birçok kurumu aynı güvenlik zincirinde buluşturan sistemlere yöneliyor. İngiltere ve Galler'den ABD'ye, Almanya'dan İtalya ve Japonya'ya kadar uygulanan yöntemlerin ortak hedefi aynı: Tehlikeyi büyümeden durdurmak.

Okullarda şiddete karşı ülkeler farklı güvenlik önlemlerini devreye alıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bu nedenle ülkeler, saldırı gerçekleştikten sonra müdahale etmek yerine, tehlikeyi önceden belirlemeye ve saldırıya giden yolu kesmeye yönelik yeni yöntemler geliştiriyor. Peki ABD'den Avrupa'ya, Japonya'dan diğer gelişmiş ülkelere kadar okul şiddetine karşı hangi önlemler uygulanıyor, saldırganlara ve risk taşıyan öğrencilere nasıl müdahale ediliyor?

ORTAK GÜVENLİK POLİTİKASI

Fransa'da 2024-2025 eğitim yılında okullarda 1.000 öğrenci başına 14 ciddi olay bildirildi. Okula bıçak veya başka bir silahla giren öğrenci için disiplin kurulu zorunlu hale getirildi ve savcılığa bildirim yapılıyor.

Polis tarafından okul çevrelerinde habersiz çanta aramaları yapılıyor. 2025'te binlerce denetimde yüzlerce bıçak ele geçirildi. Okul, polis, jandarma, adalet ve yerel yönetimler ortak güvenlik planları yürütüyor.

Okullarda her yıl iki kez saldırı ve acil durum tatbikatı yapılması ve güvenlik planlarının güncel tutulması zorunlu. 2026'da ailelere karşı da daha güçlü tedbirler getirildi. Öğrencinin ailesinden bir kişinin okula yönelik davranışı güvenlik tehdidi oluşturursa çocuk başka bir okula nakledilebiliyor ve aile üyesinin okula erişimi geçici olarak engellenebiliyor.