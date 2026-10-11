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Husi saldırıları sonrası Riyad'da kritik karar! Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla hedef alınan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da eğitime ilişkin yeni bir karar alındı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırının ardından kentteki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. Öğrencilerin 11-17 Ekim tarihleri arasında derslerini çevrim içi platformlar üzerinden sürdüreceği bildirildi.

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Husi saldırıları sonrası Riyad'da kritik karar! Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.

Yerel basında yer alan habere göre, başkent Riyad'daki okullarda dersler pazar gününden itibaren bir hafta boyunca uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Velilere gönderilen mesajda, kararın Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi. Mesajda, Riyad'daki okullarda 11-17 Ekim arasında derslerin eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği iletildi.

Kararın, Husilere atfedilen ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırının ardından alındığı aktarıldı.

Yemen'in Taiz vilayetinin batısındaki Kadha bölgesinde Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden aileler, el-Muafir ilçesindeki El-Birin bölgesine göç etti. (Foto: AA/18 Eylül 2026)Yemen'in Taiz vilayetinin batısındaki Kadha bölgesinde Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden aileler, el-Muafir ilçesindeki El-Birin bölgesine göç etti. (Foto: AA/18 Eylül 2026)

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ 309 KİŞİ YARALANMIŞTI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Suudi Arabistanda Husi saldırısı: Riyad Havalimanında 12 ölü, 309 yaralıSuudi Arabistanda Husi saldırısı: Riyad Havalimanında 12 ölü, 309 yaralı
Suudi Arabistan'da Husi saldırısı: Riyad Havalimanı'nda 12 ölü, 309 yaralı

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Husi saldırıları sonrası Riyad'da kritik karar! Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi-2 Husi saldırıları sonrası Riyad'da kritik karar! Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi-3 Husi saldırıları sonrası Riyad'da kritik karar! Okullarda yüz yüze eğitime ara verildi-4

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