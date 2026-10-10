ABD Başkanı Donald Trump’tan Zelenskiy’e seçim çağrısı: “Ukrayna’da lider değişiminin vakti geldi”
ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya’daki dizel rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle eleştiren Trump, “Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi” dedi. Suudi Arabistan’ın Husilere yönelik saldırılarına ABD’nin katılabileceğini belirten Trump, Riyad’daki havalimanı saldırısına ilişkin de “Bir karar vereceğiz, çok hızlı hareket ederiz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti adaylarına destek vermek amacıyla gerçekleştireceği Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının savaşın uzamasına yol açabileceği ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştirdi.
Trump, "Ben bu konuya farklı bakıyorum. Zelenskiy'in barışa ulaşmak için birçok fırsatı oldu fakat bunu yapmamayı tercih etti. Zelenskiy, savaşı defalarca sonlandırabilirdi ama bunu yapmamayı seçti. Biz, Rusya'ya karşı istediğinizi yapabilirsiniz dedik. Sadece 'Rafinerileri vurmayın, çünkü bu dünya genelinde soruna neden oluyor' dedik. Zelenskiy, dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Dizel yakıt üzerinden çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize sorun çıkarmak istiyor. Çünkü Rusya, dünya genelinde dizel yakıtın büyük bir kısmını tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN RAFİNERİ SALDIRILARINA TEPKİ
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almasına ilişkin değerlendirmesini sürdürerek Zelenskiy'e bu konuda uyarıda bulunduklarını söyledi.
Trump, "Zelenskiy'e istediğini yap ama dizel yakıtı hedef alma, çünkü bu büyük bir sorun dedik. Peki ne yaptı? Gidip dizel yakıtı hedef aldı. İstediğini yapabilir ama bunu yapamaz. Bu, dizel yakıt rafinerilerinin yetersizliği nedeniyle dünya çapında bir soruna neden oluyor. Zelenskiy'e ne istersen yap ama Rusya'nın dizel rafinerilerini vurma dedim ama yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" dedi.
Trump ayrıca Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırılarının Amerikalı çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini ve dünyanın geri kalanını olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti.
"ANLAŞMA YAPABİLECEK BİR LİDER SEÇSİNLER"
Bir basın mensubunun Ukrayna halkının Rusya'nın günlük roket saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatması üzerine Trump, Zelenskiy'e yönelik eleştirilerini yineledi.
Trump, "Sana katılıyorum. Peki önerim ne biliyor musun? Anlaşma yapabilecek bir lider seçmelerini öneriyorum. Çünkü Zelenskiy birçok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiçbirini yapmadı" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'DA YENİ DEVLET BAŞKANI ÇAĞRISI
Trump, savaşın kendi başkanlığı döneminde başlamayacağını savunarak Ukrayna'da yönetim değişikliği çağrısında bulundu.
ABD Başkanı, "Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı ve ülkenizin yüzde 30'unu çoktan kaybetmiş olmazdınız. 1 milyondan fazla insan öldü. Her iki tarafın toplamında 2 milyondan fazla insan öldü. Bu asla başlamaması gereken bir savaştı. Bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" diye konuştu.
HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR İÇİN "DEĞERLENDİRECEĞİZ" MESAJI
Trump'a, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına ABD'nin katılıp katılmayacağı da soruldu.
Trump, "Katılabiliriz, bunu değerlendireceğiz" yanıtını verdi.
Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya da değinen Trump, "Son saldırıdan yeni haberimiz oldu. Dolayısıyla bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ederiz" ifadelerini kullandı.
NİDAL HASAN'IN İNFAZI İÇİN NİHAİ KARARI TRUMP VERECEK
ABD ordusunda eski bir binbaşı olan ve 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın infazının canlı yayımlanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, bu konuda iki farklı görüş bulunduğunu söyledi.
Trump, "O acımasız bir katil. 13 kişiyi soğukkanlı bir şekilde öldürdü, 20'den fazla kişiyi yaraladı. İnfazın canlı yayımlanması konusunda iki farklı görüş söz konusu. Biliyorsunuz, yayımlarsanız belki başka insanlar onun yaptığını yapmaz. Nihai kararı ben vereceğim" dedi.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KARARINI ELEŞTİRDİ
Trump, bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan Güney Afrikalı Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'ın, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik yaptırım kararını eleştirmesine de değindi.
Trump, "İlginç bir nokta var. Ben 8 savaşı sona erdirdim. Bütün İsrailli esirleri geri getirdim. Diğer ülkelerden 300'den fazla rehineyi geri getirdim. Çin'i durdurdum, Tayvan'ı durdurdum. Bu mesele devam ediyor ve ne olacağını kim bilebilir ama durdurdum ve birçok şeyin yaşanmasını engelledim. Gerçekten alevlenmiş 8 savaşı sona erdirdim. Sonra Nobel Barış Ödülü'nü kimsenin adını dahi duymadığı birine verdiler. Ben onun adını önceden duymuş değilim. Tanıdığım kimse de onun adını duymamış. Tek bildiğimiz, İsrail karşıtı olduğu ve Nobel ödülünü ona verdiler. Norveç'te bir terslik var" ifadelerini kullandı.
ARA SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN MESAJ
ABD Başkanı Trump'a ara seçimlerin sonuçlarını, sonuç ne olursa olsun kabul edip etmeyeceği de soruldu.
Trump, "Elbette kabul edeceğim ama hile istemiyoruz" yanıtını verdi.