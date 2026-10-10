Trump, Nobel Barış Ödülü hakkında konuştu (Foto: AA)

NİDAL HASAN'IN İNFAZI İÇİN NİHAİ KARARI TRUMP VERECEK

ABD ordusunda eski bir binbaşı olan ve 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın infazının canlı yayımlanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, bu konuda iki farklı görüş bulunduğunu söyledi.

Trump, "O acımasız bir katil. 13 kişiyi soğukkanlı bir şekilde öldürdü, 20'den fazla kişiyi yaraladı. İnfazın canlı yayımlanması konusunda iki farklı görüş söz konusu. Biliyorsunuz, yayımlarsanız belki başka insanlar onun yaptığını yapmaz. Nihai kararı ben vereceğim" dedi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KARARINI ELEŞTİRDİ

Trump, bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan Güney Afrikalı Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'ın, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik yaptırım kararını eleştirmesine de değindi.

Trump, "İlginç bir nokta var. Ben 8 savaşı sona erdirdim. Bütün İsrailli esirleri geri getirdim. Diğer ülkelerden 300'den fazla rehineyi geri getirdim. Çin'i durdurdum, Tayvan'ı durdurdum. Bu mesele devam ediyor ve ne olacağını kim bilebilir ama durdurdum ve birçok şeyin yaşanmasını engelledim. Gerçekten alevlenmiş 8 savaşı sona erdirdim. Sonra Nobel Barış Ödülü'nü kimsenin adını dahi duymadığı birine verdiler. Ben onun adını önceden duymuş değilim. Tanıdığım kimse de onun adını duymamış. Tek bildiğimiz, İsrail karşıtı olduğu ve Nobel ödülünü ona verdiler. Norveç'te bir terslik var" ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN MESAJ

ABD Başkanı Trump'a ara seçimlerin sonuçlarını, sonuç ne olursa olsun kabul edip etmeyeceği de soruldu.

Trump, "Elbette kabul edeceğim ama hile istemiyoruz" yanıtını verdi.

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