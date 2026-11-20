ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Arthur Miller, İran'la savaşın ABD bütçesine maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halen Pentagon'da mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, savaşın 13 Kasım itibarıyla toplam maliyetinin 48,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Miller, söz konusu tutarın mühimmat harcamalarını, teçhizat yenileme maliyetlerini ve operasyon giderlerini kapsadığını ifade etti.