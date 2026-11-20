İran savaşının ABD'ye faturası büyüdü! 48,3 milyar dolarlık maliyette dikkat çeken ayrıntı
ABD'nin İran'la savaşının maliyeti 48,3 milyar dolara ulaştı. Pentagon yetkilisi Arthur Miller, 13 Kasım itibarıyla oluşan harcamaların mühimmat, teçhizat yenileme ve operasyon giderlerini kapsadığını açıkladı. Miller, İran saldırılarında hasar gören Orta Doğu'daki ABD tesislerinin onarım maliyetlerinin ise bu rakama dahil olmadığını belirtti. ABD Kongre Bütçe Ofisi, 1 Ağustos'ta maliyeti 38 milyar dolar olarak açıklamıştı.
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Arthur Miller, İran'la savaşın ABD bütçesine maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halen Pentagon'da mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, savaşın 13 Kasım itibarıyla toplam maliyetinin 48,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Miller, söz konusu tutarın mühimmat harcamalarını, teçhizat yenileme maliyetlerini ve operasyon giderlerini kapsadığını ifade etti.
HASAR GÖREN ABD TESİSLERİNİN ONARIMI HESABA KATILMADI
Senatör Richard Blumenthal'ın sorularını yanıtlayan Miller, açıklanan maliyetin tüm harcamaları kapsamadığını belirtti.
Pentagon yetkilisi, İran'ın saldırıları sonucunda Orta Doğu'daki ABD tesislerinde meydana gelen hasarın onarım giderlerinin 48,3 milyar dolarlık hesaba dahil edilmediğini söyledi.
Bu açıklama, savaşın toplam maliyetinin belirtilen tutarın üzerine çıkabileceğine işaret etti.
1 AĞUSTOS'TAN BU YANA 10,3 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İran savaşının o tarihe kadarki maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.
Pentagon'un 13 Kasım itibarıyla açıkladığı 48,3 milyar dolarlık tutar, önceki rakamın 10,3 milyar dolar üzerine çıktı.
Böylece iki kurumun açıkladığı rakamlar arasında yaklaşık yüzde 27,1'lik fark oluştu.