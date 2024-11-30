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Nusret Gökçe Alman milletvekilini patlattı! Nusr-et’te fotoğraf paylaştı soruşturma açıldı

Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, Almanya’da siyasete damga vurdu. Gökçe’nin Dubai’deki restoranına giden Alman milletvekili Daniel B. hakkında soruşturma açıldı. Nusr-et’te altın kaplama biftek yiyen B. dolandırıcılıkla suçlanıyor.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 12:43 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 12:43
Nusret Gökçe Alman milletvekilini patlattı! Nusr-et’te fotoğraf paylaştı soruşturma açıldı

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Ünlülerin kasaplığından dünyaca ünlü bir iş insanı haline gelen Nusret Gökçe Almanya'da siyaseti birbirine kattı.

Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

ALMAN MİLLETVEKİLİNİ NUSR-ET PATLATTI

Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

LÜKS YAŞAMIN ARDINDAN DOLANDIRICILIK ÇIKTI

Mikonos sahilinde pahalı sofralarının fotoğraflarını paylaşan ve Dubai'de Nusret Gökçe'nin restoranında gösteriş yapan Daniel B.'nin lüks yaşamının kaynağı dolandırıcılık çıktı.

Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

Daniel B'nin parasının kaynağını merak eden savcılık milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Daniel B.'nin, Augsburg'un yüksek sosyetesindeki müşterileriyle kendisi ve eşine ait Estonyalı "E. Capital" şirketi adına iletişimde olduğu söyleniyor. Avukat Michael Weiss (48), BILD'e yaptığı açıklamada, "Gelecekteki borsa trendlerini programlamak için bir gelişme geliştirmiş gibi davrandı" dedi.

ÜNLÜLERE DE DANIŞMANLIK YAPIYOR

Kendisini "Devlet Kançılaryası ömür boyu memur" olarak tanıtan Daniel B.'nin Markus Söder gibi tanınmış isimlere de danışmanlık sıfatıyla destek verdiği belirtildi.

Savcılık halihazırda üst düzey hükümet meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması yürütüyor. Dolandırıcılık soruşturması bir yıldan uzun bir süre önce başlatılmıştı.

Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında altın kaplama biftek yiyen ve Gökçe ile fotoğraf çektiren Alman Milletvekili Daniel B. dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

Mağdur müşteriler B. ve karısının kaçabileceğinden korkmuşlardır. B.'nin Dubai'de (Birleşik Arap Emirlikleri) bir tekne ve kat mülkiyeti sahibi olduğunu ve oraya taşınmak istediğini söyleyerek övündüğü söyleniyor.

Depozitoların geri ödenmesi taleplerine yanıt olarak Daniel B., BILD'e gönderdiği bir mesajda "Moskova borç tahsilatı" tehdidinde bulundu ve insanlara daireden ayrılırken dikkatli olmalarını tavsiye etti.

PARA TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Hesaplara el konulmasına ve ön işlemlere rağmen B. para toplamaya devam ediyor. B. Münih'te eşzamanlı bir mahkeme duruşması için mazeret bildirmiş ve Dubai'de kalmıştı. Suçlamaları reddeden B. "Bunların hepsi kurgu. Hiçbir zaman söz verilmedi." şeklinde konuştu.

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