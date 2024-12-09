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Notre Dame'da 5 yıl sonra ilk ayin! Trump'ta katıldı

Notre Dame Katedrali, 2019'daki büyük yangının ardından Pazar günü ilk kez ayine ev sahipliği yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Notre Dame’da 5 yıl sonra ilk ayin! Trump’ta katıldı

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Notre Dame Katedrali, Pazar günü 2019'daki korkunç yangından bu yana ilk ayinine ev sahipliği yaptı. Geleneksel avizelerin ve modern spot ışıklarının parıltısı altında, incelikle oyulmuş taş işçiliğiyle aydınlatılan katedral, beş yıldan uzun süren yeniden inşa sürecinin ardından ihtişamına kavuşarak inananlar için yeniden doğdu. AB'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmayer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, din adamları, ileri gelenler ve yaklaşık 2.500 kişinin katıldığı ayin, halka kapalıydı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la kilisede uzun süre sohbet etti. Notre Dame 1163'de yapıldı. 5 yıl önce çatısı tamamen yandı. Restorasyonu biten kilise yeniden hizmete alındı.

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