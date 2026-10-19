Norveç hükümeti, 16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağını çevrim içi oyunları ve mesajlaşma uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletmeye hazırlanıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre hükümet, geleneksel sosyal medya platformlarının ötesine geçen bu yasa tasarısına son halini vererek yıl sonuna kadar parlamentoya sunmayı hedefliyor.

Euronews'in haberine göre yeni düzenleme, çocukları zararlı içeriklerden, bağımlılık yaratan özelliklerden, yasa dışı reklamlardan ve yabancılardan gelebilecek istenmeyen temaslardan korumayı amaçlıyor. Norveç Çocuk ve Aile Bakanı Lene Vågslid, yasa çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirterek çocukların güvenliğinin her şeyden önce gelmesi gerektiğini vurguladı.

ROBLOX, TIKTOK VE SNAPCHAT YASAK KAPSAMINA GİREBİLİR

Başlangıçta çevrim içi oyunlara ve mesajlaşma servislerine geniş kapsamlı muafiyetler tanınması bekleniyordu. Ancak hükümet bu yaklaşımdan vazgeçerek platformları çocuklara yönelik potansiyel risklerine göre değerlendirme kararı aldı.

Bu değişiklikle birlikte TikTok ve Snapchat'in yanı sıra kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurarak oyun geliştirip oynayabildiği popüler platform Roblox'un da yeni yasa kapsamına girmesi bekleniyor. Buna karşın okul iletişimi için kullanılan mesajlaşma uygulamaları gibi zararsız kabul edilen servislerin erişime açık kalabileceği belirtiliyor.

Bakan Vågslid, hükümetin çocukların toplumsal yaşama ve dijital ortama katılım hakkını da gözettiğini ifade etti. Ancak pazartesi günü yapılan açıklamada, planlanan kısıtlamalar altında bu hakkın nasıl korunacağına dair ayrıntı paylaşılmadı.

YAŞ DOĞRULAMA SORUMLULUĞU TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE OLACAK

Yeni kurallar çerçevesinde kullanıcıların yaşını doğrulama sorumluluğu doğrudan teknoloji şirketlerine verilecek. Şirketlerin kuracağı yaş doğrulama sistemlerinin, kişisel verilerin gizliliğini güvence altına alan Avrupa veri koruma kurallarıyla tam uyumlu olması gerekecek.

Norveç'teki merkez sol İşçi Partisi hükümeti, sosyal medya yaş sınırı sürecini kademeli olarak şekillendirdi. Hükümet 2025 yılında yaş sınırını 15 olarak öneren bir taslak yayımladı, bu yılın nisan ayında ise sınırı 16'ya yükseltti. Tasarı o tarihten bu yana Norveç'te ve Avrupa Birliği ülkeleri ile bazı bölge ülkelerini ortak pazarda buluşturan Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) genelinde kamuoyu görüşüne açıldı.

AVRUPA GENELİNDE YAŞ SINIRI ADIMLARI HIZLANIYOR

Norveç, çevrim içi güvenlik ve ekran bağımlılığı endişeleri nedeniyle çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamak için harekete geçen birçok Avrupa ülkesinin arasına katılıyor. Kıta genelinde son dönemde atılan başlıca adımlar şöyle sıralanıyor:

DİJİTAL GÜVENLİK GÜNDEMİ Avrupa'da çocuklara yönelik yaş sınırı adımları Danimarka: Çocukların dijital platformlara erişimini sınırlayan benzer kısıtlamaları yürürlüğe koydu.

Çocukların dijital platformlara erişimini sınırlayan benzer kısıtlamaları yürürlüğe koydu. İspanya: 16 yaş altındaki öğrenciler için sosyal medya yasağı getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

16 yaş altındaki öğrenciler için sosyal medya yasağı getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fransa: Eylül ayında 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeyi denedi, ancak ülkenin Anayasa Konseyi bu düzenlemeyi ifade özgürlüğü endişeleri nedeniyle iptal etti.

Eylül ayında 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeyi denedi, ancak ülkenin Anayasa Konseyi bu düzenlemeyi ifade özgürlüğü endişeleri nedeniyle iptal etti. Avrupa Birliği: Avrupa Komisyonu, eylül ayında sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve diğer dijital hizmetlere yaş temelli kısıtlamalar getirmeyi öngören AB Çocuk Yasası'nı (EU Kids Act) önerdi.