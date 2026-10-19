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Fransa’da protestolar sonrası gece yasağı kararı! Lille dahil bazı kentlerde saatler belli oldu

Fransa’da protestoların şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Lille dahil ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde bugün ve yarın 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Fransa’da protestolar sonrası gece yasağı kararı! Lille dahil bazı kentlerde saatler belli oldu

Fransa'da hafta sonu protestolarının şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Lille dahil kuzey kentlerde bugün ve yarın 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi (Foto:AA)Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi (Foto:AA)

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Lecornu, yasağın tüm Paris'i kapsamayacağını belirtirken, gerekli görülmesi halinde olağanüstü hal seçeneğinin de masada olduğunu açıkladı ülkede protestolar sonrası 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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