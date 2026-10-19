Fransa’da protestolar sonrası gece yasağı kararı! Lille dahil bazı kentlerde saatler belli oldu
Fransa’da protestoların şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Lille dahil ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde bugün ve yarın 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Fransa'da hafta sonu protestolarının şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırdı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Lille dahil kuzey kentlerde bugün ve yarın 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Lecornu, yasağın tüm Paris'i kapsamayacağını belirtirken, gerekli görülmesi halinde olağanüstü hal seçeneğinin de masada olduğunu açıkladı ülkede protestolar sonrası 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya