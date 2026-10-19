Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi (Foto:AA)

SARI YELEKLİLER FRANSA'YI AYAĞA KALDIRDI

Lecornu, yasağın tüm Paris'i kapsamayacağını belirtirken, gerekli görülmesi halinde olağanüstü hal seçeneğinin de masada olduğunu açıkladı ülkede protestolar sonrası 2 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.