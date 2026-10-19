ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna adına yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ukrayna adına müzakere yürütmek için başka bir ismin devreye girmesi gerektiğini savunan Trump, Fransa'daki durumu da eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a geçmişte sınırlarını kapatması yönünde uyarıda bulunduğunu belirten Trump, "Ülkeni mahvedeceksin dedim ve ülke mahvoldu" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ADINA BAŞKA BİRİ MÜZAKERE YÜRÜTMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna adına yürütülen müzakerelerde yeni bir ismin devreye girmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Ukrayna adına müzakere yürütmek için başka biri olmasının zamanı geldi" diyerek mevcut süreçte değişim mesajı verdi.