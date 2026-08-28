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Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti

Norveç Kralı V. Harald, Oslo’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. 1991 yılından bu yana tahtta bulunan Harald’ın vefatıyla 35 yıllık hükümdarlık dönemi sona ererken, yerine oğlu Veliaht Prens Haakon’un geçmesi bekleniyor.

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Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti

Norveç Kraliyet Sarayı, Kral V. Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir başkent Oslo'da tedavi gören Kral'ın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiği belirtildi.

Norveç tahtında 35 yıllık dönem sona erdi: Kral Harald öldüNorveç tahtında 35 yıllık dönem sona erdi: Kral Harald öldü

BAŞBAKAN STORE'DEN TAZİYE MESAJI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kral Harald'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti-3

TAHTTA 35 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

1991 yılında tahta çıkan V. Harald'ın ölümüyle Norveç monarşisinde 35 yıllık dönem kapandı. Kral'ın ardından tahta oğlu Veliaht Prens Haakon'un geçmesi bekleniyor.

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Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti-5 Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti-6 Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti-7
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Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya

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