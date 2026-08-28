Norveç’te bir dönem kapandı: Kral V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald, Oslo’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. 1991 yılından bu yana tahtta bulunan Harald’ın vefatıyla 35 yıllık hükümdarlık dönemi sona ererken, yerine oğlu Veliaht Prens Haakon’un geçmesi bekleniyor.
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Norveç Kraliyet Sarayı, Kral V. Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir başkent Oslo'da tedavi gören Kral'ın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiği belirtildi.
BAŞBAKAN STORE'DEN TAZİYE MESAJI
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kral Harald'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
TAHTTA 35 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ
1991 yılında tahta çıkan V. Harald'ın ölümüyle Norveç monarşisinde 35 yıllık dönem kapandı. Kral'ın ardından tahta oğlu Veliaht Prens Haakon'un geçmesi bekleniyor.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya