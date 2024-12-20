ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)
"GAZZE'DE KALICI İŞGALE KARŞIYIZ"
Öte yandan ABD'li Bakan Blinken, İsrail'in Gazze'de herhangi bir şekilde kalıcı işgaline karşı olduklarını ve bunun İsrail'in çıkarına olmadığını vurgulayarak, "Bir diğer alternatif de İsrail'in Gazze'de kalıcı işgalidir ve biz bunu reddediyoruz çünkü bu, temelden İsrail'in çıkarlarına değildir." yorumunu yaptı.
Blinken Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından orada nasıl bir sürecin devreye girebileceğini taraflarla daha rahat bir ortamda konuşma ve adım atma imkanına kavuşacaklarını ve bunun hem İsrail hem de Filistin tarafı için daha sağlıklı olduğunu ifade etti.
İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi (takvim.com.tr | Arşiv)
İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN NORMALLEŞMESİ
Diğer yandan Bloomberg'e bir röportaj veren Bakan Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından yarım kalan İsrail-Suudi Arabistan normalleşme sürecinin Gazze'deki ateşkesle birlikte yeniden hız kazanacağını açıkladı.
Blinken, "Geriye dönüp baktığımda, bir yıl önce 10 Ekim 2023'de, bu normalleşme anlaşmasının Filistin ayağı üzerinde çalışmak üzere Suudi Arabistan ve İsrail'e gitmem gerekiyordu. Tabii ki 7 Ekim'den dolayı bu gerçekleşmedi. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşmeyi gerçekleştirmek için iki şeye ihtiyaç var: Birincisi Gazze'deki çatışmanın sona ermesi, ikincisi ise Filistin Devleti'ne doğru güvenilir bir yolun açılması." değerlendirmesini yaptı.