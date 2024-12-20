ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)

"GAZZE'DE KALICI İŞGALE KARŞIYIZ"

Öte yandan ABD'li Bakan Blinken, İsrail'in Gazze'de herhangi bir şekilde kalıcı işgaline karşı olduklarını ve bunun İsrail'in çıkarına olmadığını vurgulayarak, "Bir diğer alternatif de İsrail'in Gazze'de kalıcı işgalidir ve biz bunu reddediyoruz çünkü bu, temelden İsrail'in çıkarlarına değildir." yorumunu yaptı.

Blinken Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından orada nasıl bir sürecin devreye girebileceğini taraflarla daha rahat bir ortamda konuşma ve adım atma imkanına kavuşacaklarını ve bunun hem İsrail hem de Filistin tarafı için daha sağlıklı olduğunu ifade etti.