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Katliamın ikiyüzlülüğü! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail açıklaması: "Gazze'de kalıcı işgale karşıyız"

Soykırımcı İsrail'in bir yılı aşkın bir süredir Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırıları sonucunda binlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail'in yaptığı bu katliama en büyük destek ise ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Blinken, Gazze'de ateşkese varılabilmesi için son düzlükte olduklarını ve Hamas'ın anlaşmaya evet demesini beklediklerini söyleyerek, İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline ise karşı olduklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 00:47 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 01:21
Katliamın ikiyüzlülüğü! ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan İsrail açıklaması: Gazze’de kalıcı işgale karşıyız

İÇİNDEKİLER

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    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alınırken, ateşkes ve esir takası ise hala gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda Katar'ın başkenti Doha'da yeniden gerçekleşen görüşme sonrası henüz bir sonuç elde edilemedi. Katliamın en büyük destekçilerinden olan ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması geldi.

    İzzeddin el Kassam Tugayları Hamas askeri kanadı (takvim.com.tr | Arşiv)İzzeddin el Kassam Tugayları Hamas askeri kanadı (takvim.com.tr | Arşiv)

    "HAMAS'TAN BİR YANIT BEKLİYORUZ"

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Amerikan MSNBC kanalında canlı yayına katılarak, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi. Gazze'de bir ateşkese varılabilmesi için Türkiye dahil bölgedeki tüm aktörlerle görüştüklerini ve Hamas'ın karar vermesini beklediklerini ifade etti.

    İran'ın ve Hizbullah'ın büyük ölçüde devreden çıkmasıyla tüm gözlerin Hamas'a çevrildiğini ifade eden Blinken, "Hamas'ın üzerinde nihayet evet demesi yönünde bir baskı olduğunu düşünüyorum. Hamas bir karar alıp evet cevabını verebilecek mi? Hamas'a evet demesi için gerekli baskıyı sağlamak amacıyla tüm ortaklarımızla bu konuyu görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)

    "ESİRLERİ EVLERİNE GERİ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

    Türkiye'de bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü hatırlatan Blinken, "Esirleri evlerine geri götürmek istiyoruz. Gazze'de insanların nihayet rahata kavuşabilmesi için ateşkesin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)

    "GAZZE'DE KALICI İŞGALE KARŞIYIZ"

    Öte yandan ABD'li Bakan Blinken, İsrail'in Gazze'de herhangi bir şekilde kalıcı işgaline karşı olduklarını ve bunun İsrail'in çıkarına olmadığını vurgulayarak, "Bir diğer alternatif de İsrail'in Gazze'de kalıcı işgalidir ve biz bunu reddediyoruz çünkü bu, temelden İsrail'in çıkarlarına değildir." yorumunu yaptı.

    Blinken Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından orada nasıl bir sürecin devreye girebileceğini taraflarla daha rahat bir ortamda konuşma ve adım atma imkanına kavuşacaklarını ve bunun hem İsrail hem de Filistin tarafı için daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

    İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi (takvim.com.tr | Arşiv)İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi (takvim.com.tr | Arşiv)

    İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN NORMALLEŞMESİ

    Diğer yandan Bloomberg'e bir röportaj veren Bakan Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından yarım kalan İsrail-Suudi Arabistan normalleşme sürecinin Gazze'deki ateşkesle birlikte yeniden hız kazanacağını açıkladı.

    Blinken, "Geriye dönüp baktığımda, bir yıl önce 10 Ekim 2023'de, bu normalleşme anlaşmasının Filistin ayağı üzerinde çalışmak üzere Suudi Arabistan ve İsrail'e gitmem gerekiyordu. Tabii ki 7 Ekim'den dolayı bu gerçekleşmedi. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşmeyi gerçekleştirmek için iki şeye ihtiyaç var: Birincisi Gazze'deki çatışmanın sona ermesi, ikincisi ise Filistin Devleti'ne doğru güvenilir bir yolun açılması." değerlendirmesini yaptı.

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