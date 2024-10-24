Katliam sponsoru ABD’den ateşkes açıklaması!

Gazze'deki katliamın sponsoru ABD, Dışişleri Bakanı Blinken'i 11'inci kez Ortadoğu'ya gönderdi. Ziyaret kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları da ele alındı. Çatışmaların durdurulması, insani yardımın hızlandırılması ve müzakere sürecinin canlandırılması gerektiği vurgulandı.

MÜZAKERECİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ARAYA GELECEK

Blinken, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak, "Müzakerecilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini bekliyoruz." açıklamasında bulunarak, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakerelerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

ABD'nin Gazze'de insani yardım erişimini sağlamak ve çatışmaları sona erdirmek için farklı seçenekler üzerinde çalıştığını ifade eden Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için önümüzdeki günlerde diplomatik girişimlerin hız kazanacağını belirtti.

Blinken, toplantıda Katar'ın arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel barış ve istikrar açısından önemini vurguladı. ABD'nin krizin tırmanmasını önlemek için yoğun diplomatik çabalar yürüttüğünü belirten Blinken, Katar'ın bu süreçteki desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Blinken,"Bu savaşı sona erdirmek, tüm rehineleri evlerine geri getirmek ve Gazze halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmanın zamanı geldi." ifadesini kullanırken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi hakkında, "İsrail, kendisi için belirlediği stratejik hedeflere ulaştı" dedi.

ABD'NİN TOPLAM YARDIMI 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Blinken, ABD'nin Katar ve Mısır ile birlikte Gazze'de bir ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için yoğun çaba harcadığını belirtti. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 135 milyon dolarlık ek yardım göndereceklerini duyurarak, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin toplam yardımının 1,2 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

Katar Başbakanı Al Sani, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek ateşkes çağrısında bulundu. Katar'ın bölgedeki taraflarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Al Sani, bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmanın ve insani krizin hafifletilmesinin kritik olduğunu vurgulayan Al Sani, Katar'ın taraflar arasında köprü kurma çabalarına devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Filistinli sivillerin evlerine dönebilmesi gerektiğinin altını çizerek, uluslararası iş birliğine olan ihtiyacı dile getirdi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, BARIŞ SÜRECİNİN TEMEL REFERANSIDIR"

Başbakan Al Sani, ABD ve İsrail heyetlerinin Doha'da Gazze ateşkes görüşmeleri için bir araya geleceğini açıklayarak, "Savaşın başından beri çatışmanın genişleyeceği konusunda uyarılarda bulunuyorduk, bugün savaşın diğer bölgelere de yayıldığını görüyoruz. Bölgedeki masumlara ve sivillere karşı herkesin sorumluluk duygusu taşıması gerekiyor. İsrail-Filistin sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerekli. İki devletli çözüm, barış sürecinin temel referansıdır." dedi.

Ateşkes görüşmeleri için Mısır ile de yakın işbirliği içinde çalıştıklarını dile getiren Katar Başbakanı, "Gazze ilgili ileri sürülebilecek her türlü girişimde Mısır ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bölgede herhangi bir gerilimin tırmanmasını önlemek istiyoruz ve durumu kontrol altına almak için tüm taraflarla görüşüyoruz. Çabalarımızı bölgeye barış getirmeye, kalkınma ve refah için çalışmaya odaklamanın zamanı geldi" açıklamasını yaptı.

Katar Başbakanı, ABD, Mısır ve Katar arasında ateşkese ve İsrailli rehineler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına yönelik çabaların sürdüğünü açıkladı.

"Bölgede bu acı dolu süreç sona ermeli," diyen Al Sani, "Gazze'de sürdürülebilir bir çözüm ve savaş sonrasını tartıştık," ifadesini kullandı. Ayrıca, son günlerde Hamas'ın siyasi ofisiyle de iletişime geçtiklerini belirtti.