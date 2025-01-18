İspanya’da telesiyej faciası: 9’u ağır en az 30 kişinin yaralandı

Aragon Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durumlar Genel Müdürü Miguel Angel Clavero, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Astun Kayak Merkezi'nde telesiyej hattında meydana gelen bir arıza sonucu kablolardan birinin koptuğunu ve bazı telesiyejlerin düştüğünü bildirdi.

Yetkililer, kazada en az 30 kişinin yaralandığını, yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğunu ve helikopter ile ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiklerini açıkladı.