İspanya’da telesiyej faciası: 9’u ağır en az 30 kişinin yaralandı

Aragon Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durumlar Genel Müdürü Miguel Angel Clavero, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Astun Kayak Merkezi'nde telesiyej hattında meydana gelen bir arıza sonucu kablolardan birinin koptuğunu ve bazı telesiyejlerin düştüğünü bildirdi.
Yetkililer, kazada en az 30 kişinin yaralandığını, yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğunu ve helikopter ile ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiklerini açıkladı.
Başbakan Pedro Sanchez (Fotoğraf: AA)
PEDRO SANCHEZ MESAJ PAYLAŞTI
Olayın ardından Astun Kayak Merkezi geçici olarak kapatıldı.
Başbakan Pedro Sanchez X hesabından yaptığı paylaşımda, "Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi derinden etkiledi. Aragon özerk yönetim hükümeti başkanı Jorge Azcon ile konuştum ve hükümetimiz adına yaralılara yardım için tüm desteğimizi verdiğimizi ilettim. Tüm sevgimiz yaralılar ve aileleri ile birlikte." ifadelerini kullandı.