New York’ta gizemli küre paniği! Helikopterin yanından geçip gitti: UFO mu değil mi?

New York haftaya gizemli bir cismin görüntüleriyle başladı. Yerel bir haber helikopteri tarafından çekilen görüntülerde Hudson Nehri'nin üzerinden ve Aşağı Manhattan'ın yanından gizemli küre benzeri bir cismin geçtiği ortaya çıktı.

Yerel bir haber helikopteri tarafından çekilen görüntülerde Hudson Nehri'nin üzerinden ve Aşağı Manhattan'ın yanından gizemli küre benzeri bir cismin geçtiği ortaya çıktı.

NEW YORK'TA GİZEMLİ KÜRE PANİĞİ

New York Post'ya yayımlanan bir haberde nesnenin veya ışığın kristal berraklığındaki New York semalarında süzülüp Battery Park'ın güneyinden çekim yapan haber helikopterine doğru kavisli bir yol çizdiği görüldü.

Yerel bir haber helikopteri tarafından çekilen görüntülerde Hudson Nehri'nin üzerinden ve Aşağı Manhattan'ın yanından gizemli küre benzeri bir cismin geçtiği ortaya çıktı.

HELİKOPTERİN ÖNÜNDEN HIZLA GEÇTİ

Küre, uzaktan bakıldığında beyaz renkte görünüyor ve kameraya yaklaştıkça mavi bir renk tonu alıyor. Hudson Nehri üzerindeki tüm tekneleri geride bırakan küre ve haber helikopterinin kamerasının önünden hızla geçiyor.

UFO MU DEĞİL Mİ?

ABD UFO araştırmalarına para yağdırmaya devam ederken gelen görüntülerin ardından UFO araştırmacılarından bazıları, bu kürenin gerçek bir dünya cismi olduğundan şüphe ettiklerini belirtti.

Teorik fizikçi, kozmolog ve Harvard profesörü Avi Loeb, görünen kürenin ışıkların bir oyunu olduğuna inanıyor. Loeb, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "Bu büyük ihtimalle kameranın önündeki helikopter camından kaynaklanan optik bir eser, yani kameranın güneşe ve yere göre yönünü yavaş yavaş değiştirmesiyle güneş ışığının yansımasından kaynaklanan parlak bir nokta" dedi.