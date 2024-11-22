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Güney Sudan’da darbe girişimi iddiası! Ağır silah ve uçaksavar sesleri duyuldu

Güney Sudan darbe girişimi iddiaları ile çalkalanıyor. Görgü tanıkları başkent Juba’da ağır silah ve uçaksavar seslerinin duyulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in geçtiğimiz ay görevden aldığı İstihbarat Şefi Akol Koor Kuc'a yönelik "darbe girişimi" suçlamasıyla operasyon yapıldığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:06
Güney Sudan’da darbe girişimi iddiası! Ağır silah ve uçaksavar sesleri duyuldu

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Güney Sudan darbe girişimi iddialarıyla çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in geçtiğimiz ay görevden aldığı İstihbarat Şefi Akol Koor Kuc'a yönelik "darbe girişimi" suçlamasıyla operasyon yapıldığı iddia edildi.

GÜNEY SUDAN'DA SİLAH VE UÇAKSAVAR SESLERİ

Görgü tanıkları Güney Sudan'ın başkenti Juba'da dün akşam ağır silah seslerinin duyulduğunu söyledi. Uçaksavar sesleri de duyduklarını aktaran tanıklar, silah seslerinin çok uzun sürmediğini ve durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Görgü tanıkları Güney Sudan'ın başkenti Juba'da dün akşam ağır silah seslerinin duyulduğunu söyledi, Takvim ekran görüntüsüGörgü tanıkları Güney Sudan'ın başkenti Juba'da dün akşam ağır silah seslerinin duyulduğunu söyledi, Takvim ekran görüntüsü

İSTİHBARAT ŞEFİ KUC'A GÖZALTI

Yerel basında yer alan haberlerde, hükümet güçlerinin, Cumhurbaşkanı Mayardit'in ekimde görevden aldığı İstihbarat Şefi Kuc'u "darbe girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına almaya gittiği öne sürüldü.

Kuc ve ona bağlı unsurların ise direndiği ve iki taraf arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENMİŞLERDİ

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden alması sonrasında ülke iç savaşa sürüklendi.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında ara sıra şiddet olayları yaşanıyor.

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