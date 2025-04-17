New York Times İsrail’in vahşeti karşısında pes etti!

Terörist devlet İsrail'in vahşeti durmak bilmiyor. Katliamlarını da sürekli inkar eden İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'a 23 Mart'ta yaralılara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ile bir itfaiye aracını yanlışlıkla vurduğunu açıklamıştı. Ancak gerçek yine şaşırmadı.



İsrail askerleri sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in iddialarının aksine sağlık çalışanlarının kullandığı araçların açıkça ambulans olduğunu ortaya koyan videoda, İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görüldü.



Önceki gün toplu mezardakilere yapılan otopsinin sonucu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin vücutlarından 10-20 arasında merminin çıkarıldığı belirtildi. Görüntülerin yayınlanmayan kısmında, videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek" dediğinin de duyulduğu belirtildi. Yanlı yayınlarıyla bilinen New York Times, uzun süredir İsrail'i haklı görüyordu. Ancak katliamların boyutları o kadar arttı ki, 'İsrail'le vahşeti' evlendirdi.

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