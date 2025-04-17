PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

New York Times İsrail’in vahşeti karşısında pes etti!

Sahibi Yahudi olan New York Times bile İsrail’in vahşeti karşısında pes etmek zorunda kaldı. 23 Mart’ta düzenlenen ve ambulasların hedef alındığı saldırıyı manşet yapan gazete, “Sağlık çalışanları katledildi. Vücutlarından 20 mermi çıktı. Tek amaçları sağlık hizmetiydi” diye yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
New York Times İsrail’in vahşeti karşısında pes etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörist devlet İsrail'in vahşeti durmak bilmiyor. Katliamlarını da sürekli inkar eden İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'a 23 Mart'ta yaralılara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ile bir itfaiye aracını yanlışlıkla vurduğunu açıklamıştı. Ancak gerçek yine şaşırmadı.

İsrail askerleri sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in iddialarının aksine sağlık çalışanlarının kullandığı araçların açıkça ambulans olduğunu ortaya koyan videoda, İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görüldü.

Önceki gün toplu mezardakilere yapılan otopsinin sonucu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin vücutlarından 10-20 arasında merminin çıkarıldığı belirtildi. Görüntülerin yayınlanmayan kısmında, videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek" dediğinin de duyulduğu belirtildi. Yanlı yayınlarıyla bilinen New York Times, uzun süredir İsrail'i haklı görüyordu. Ancak katliamların boyutları o kadar arttı ki, 'İsrail'le vahşeti' evlendirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Savcılık dev kasanın izini sürüyor
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Bakan Tunç açıkladı: CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma
4500 güne tazminat! 2000’de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
Fener’de büyük temizlik: Takımdan gidecekleri ve yola devam edilecek isimleri Mou belirleyecek
AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den transferde yatırım! Geleceğin yıldızı için harekat!
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...