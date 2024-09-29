Netanyahu’ya öfke dinmiyor! İsrail’de on binlerce kişi sokağa döküldü

İsrailliler Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı.

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA)

İSRAİLLİLER CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

İsrail merkezli Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, esir takası anlaşması yapılmasını talep eden onlarca İsrailli, Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ne geldi. Caddeyi trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA)

ESİR TAKASI ANLAŞMASI İVME KAYBETTİ

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA)

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri İsrail'in düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.