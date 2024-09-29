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Nepal'de sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:26 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:27
Nepal’de sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 100 kişi öldü.

Nepal'de sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti (AA)Nepal'de sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti (AA)

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'de sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti (AA)Nepal'de sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti (AA)

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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