NATO’dan savaş koridoru! Batılı hükümetler uyarıyordu: ABD askerleri için rota oluşturuldu: Odakta Türkiye de var

İngiliz The Telegraph, Avrupa'da savaş çıkması halinde ABD'nin askerlerini cepheye sürebileceğini iddia etti. The Telegraph'a konuşan yetkililer, Amerikan askerlerinin beş limandan birine ineceğini ve Moskova'nın olası bir saldırısına karşı koymak üzere önceden planlanmış lojistik rotalar boyunca yönlendirileceğini öne sürdü.

Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık iki buçuk yıl geride kalırken NATO Rusya ile Avrupa arasında büyük bir kara savaşı çıkması durumunda ABD askerlerini ve zırhlılarını ön saflara sevk etmek için kara koridoru oluşturmaya başladı.

BATILI HÜKÜMETLER UYARIYORDU

NATO'nun uyarısı, ittifakın üst düzey liderlerinin Batılı hükümetlerin önümüzdeki yirmi yıl içinde Rusya ile bir çatışmaya kendilerini hazırlamaları gerektiği yönündeki uyarılarının ortasında geldi.

ABD birliklerinin plana göre Hollanda limanlarına iniş yaptıktan sonra kendilerini Almanya üzerinden Polonya'ya taşıyacak trenlere bineceği belirtildi.

Rus işgali durumunda ABD askerleri Rotterdam'a çıkacak

İTALYA, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A ODAKLANACAK

Rusya'nın NATO'yu işgal etmesi durumunda, ABD birliklerinin doğuya doğru nakledilmeden önce Rotterdam limanına sevk edileceği belirtildi. Perde arkasında ise kara iletişim hattının Moskova güçleri tarafından kesilmesini engellemek için rotaları diğer limanlara genişletmek üzere düzenlemeler yapıldığı da belirtildi.

Hollanda'dan giriş yapan NATO güçlerinin Rus bombardımanına maruz kalması ya da kuzey Avrupa limanlarının tahrip edilmesi durumunda NATO'nun İtalya, Yunanistan ve Türkiye limanlarına odaklanmaya hazırlandığı belirtildi. Plana göre, ABD birlikleri İtalya'dan kara yoluyla Slovenya ve Hırvatistan üzerinden Ukrayna ile sınırı olan Macaristan'a taşınabilir.

The Telegraph, ayrıca, ABD askerlerinin Norveç, İsveç ve Finlandiya üzerinden de taşınması için hazırlık yaptığı belirtildi. Koridorların yerel yönetmeliklerle kısıtlanmayacağı ve sevkiyat yapmakta serbest olacağı belirtildi.

BATI'DA RUS ENDİŞESİ

NATO'nun Jsec lojistik komutanlığı şefi Korgeneral Alexander Sollfrank, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Her şey gerekli esnekliği sağlayacak şekilde planlandı" dedi ve olası bir Rus saldırısına ilişkin endişelerini şöyle anlattı:

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını gözlemleyip değerlendirdiğimizde, Moskova'nın özellikler lojistik üsleri hedef aldığını gördük.Bu durum, Afganistan ve Irak'tan bildiğimiz devasa lojistik üslerin artık mümkün olmadığını kanıtlıyor çünkü olası bir çatışma durumunda ilk hedef buralar olacak. Hava savunmasına gelince, hava savunması her zaman kıttır. Bu durum bize askeri bir ilkenin hala geçerli olduğunu gösterir: 'Eğer her yerde güçlü olmak istiyorsanız, hiçbir yerde güçlü değilsiniz demektir'.