Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şubatta Tumbler Ridge bölgesindeki okul saldırısının faili Jesse Van Rootselaar'ın ChatGPT ile yaptığı yazışmaları güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle OpenAI'a dava açtı.

Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şubatta meydana gelen okul saldırısının ardından OpenAI hakkında dava açtı. Eyalet yönetimi, saldırganın ChatGPT ile yaptığı görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak bu görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini öne sürdü.

Okul saldırısında OpenAI davası.

"GÖRÜŞMELER İÇ İNCELEMEYİ TETİKLEYECEK KADAR ENDİŞE VERİCİYDİ"

Sharma, saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar ile ChatGPT arasındaki görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak söz konusu görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini söyledi.

Görüşmeleri kendisinin okumadığını belirten Sharma, eyalet yönetiminin OpenAI'den sohbet kayıtlarını talep ettiğini ancak şirketin bu kayıtları paylaşmayı reddettiğini ifade etti.

SALDIRININ MALİYETİ DE OPENAI'DAN TALEP EDİLİYOR

Dava dilekçesine göre British Columbia eyalet yönetimi, saldırının ardından toplumun yeniden inşası için yaptığı harcamaların yanı sıra yeni bir okul inşa edilmesinin maliyetini de OpenAI'den talep ediyor.

Eyalet yönetiminin dava kapsamında söz konusu maliyetlerin OpenAI tarafından karşılanmasını istediği belirtildi.