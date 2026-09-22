Kanada'da okul saldırısı sonrası OpenAI'a dava: Saldırganın ChatGPT yazışmaları polise bildirilmedi
Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, 11 Şubat'ta Tumbler Ridge bölgesindeki okul saldırısının ardından OpenAI'a dava açtı. Eyalet Başsavcısı Niki Sharma, saldırganın ChatGPT ile yaptığı görüşmelerin iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak Kanada polisine bildirilmediğini belirterek şirketi "güvenli olmayan ürün tasarlamakla" suçladı.
Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şubatta Tumbler Ridge bölgesindeki okul saldırısının faili Jesse Van Rootselaar'ın ChatGPT ile yaptığı yazışmaları güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle OpenAI'a dava açtı.
BRİTİSH COLUMBİA HÜKÜMETİ OPENAI'A DAVA AÇTI
Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şubatta meydana gelen okul saldırısının ardından OpenAI hakkında dava açtı. Eyalet yönetimi, saldırganın ChatGPT ile yaptığı görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak bu görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini öne sürdü.
Eyalet Başsavcısı Niki Sharma, dün düzenlediği basın toplantısında, California eyaletinde OpenAI'a karşı dava açıldığını açıkladı.
Sharma, OpenAI'ı "güvenli olmayan ürün tasarlamakla" suçladı.
"GÖRÜŞMELER İÇ İNCELEMEYİ TETİKLEYECEK KADAR ENDİŞE VERİCİYDİ"
Sharma, saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar ile ChatGPT arasındaki görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak söz konusu görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini söyledi.
Görüşmeleri kendisinin okumadığını belirten Sharma, eyalet yönetiminin OpenAI'den sohbet kayıtlarını talep ettiğini ancak şirketin bu kayıtları paylaşmayı reddettiğini ifade etti.
SALDIRININ MALİYETİ DE OPENAI'DAN TALEP EDİLİYOR
Dava dilekçesine göre British Columbia eyalet yönetimi, saldırının ardından toplumun yeniden inşası için yaptığı harcamaların yanı sıra yeni bir okul inşa edilmesinin maliyetini de OpenAI'den talep ediyor.
Eyalet yönetiminin dava kapsamında söz konusu maliyetlerin OpenAI tarafından karşılanmasını istediği belirtildi.
BRİTİSH COLUMBİA'DAKİ OKUL SALDIRISI
Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Saldırının, Aralık 1989'da Montreal kentindeki "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçtiği belirtildi.
SAM ALTMAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
OpenAI şirketinin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman da nisanda, saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polise daha önceden vermedikleri için özür dilemişti.