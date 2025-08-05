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Kanada'dan Gazze'ye insani yardım! Bölgeye havadan yardım ulaştırdıklarını bildirdilere

Kanada, Gazze'de insani yardım ihtiyaçlarını gidermeye destek olmak için bölgeye havadan yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Giriş Tarihi:
Kanada'dan Gazze'ye insani yardım! Bölgeye havadan yardım ulaştırdıklarını bildirdilere

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Savunma Bakanı David McGuinty, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yardımın Kanada Silahlı Kuvvetlerine ait "CC-130J Hercules" tipi askeri nakliye uçağıyla Gazze Şeridi'ne bırakıldığı belirtildi.

Yaklaşık 10 bin kilogram yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, İsrail hükümetinin sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle kara yoluyla gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmakta zorluk yaşayan insani yardım kuruluşlarının büyük engellerle karşılaştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yardım engellemesi uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve derhal sona ermelidir." vurgusu yapıldı.

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