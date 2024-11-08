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Netanyahu'nun ofisi ile ordu arasında şantaj krizi: Ordu subayının hassas görüntülerini ele geçirmiş

İsrail Genelkurmay Başkanlığı’na, Başbakanlık Ofisi tarafından iki ay önce bir İsrail ordusu subayının “hassas ve kişisel görüntülerini” elinde tuttuğuna dair şikayet yapıldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 01:44 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 01:45
Netanyahu’nun ofisi ile ordu arasında şantaj krizi: Ordu subayının hassas görüntülerini ele geçirmiş

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7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden soykrımcı İsrail, şantaj iddialarıyla gündeme geldi.

İsrail ordusu ile katil Netanyahu arasındaki anlaşmazlıklar sıkça gündemde yer alırken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İsrail ordusunda bir subayın "hassas ve kişisel görüntülerini" elinde tuttuğu iddia edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Katil İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre Başbakanlık Ofisi'nde çalışan "üst düzey iki yetkilinin" güvenlik kameralarından alınan söz konusu "hassas görüntülerin" sızdırılmasında rolü olup olmadığına ilişkin bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başbakanlık Ofisi, kendilerine yönelik bir kampanya yürütüldüğünü öne sürerken,olaya ilişkin basın yasağı getirildi.

BAŞBAKANLIK OFİSİ: "BİZE KARŞI KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR"

İsrail polisinin, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ilk günlerine dair soruşturma başlattığı duyurulmuş, katil Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise bunun kendilerine yönelik bir girişim olduğunu ileri sürmüştü. Başbakanlık Ofisi, İsrail polisinin yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yaklaşık altı aydır gizli bir şekilde yürütülen kriminal soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, "Savaşın ortasında Başbakanlığa karşı daha önce görülmemiş bir kampanya yürütülüyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

GİZLİ BELGELER SIZDIRILMIŞTI

İsrail'de daha önce Başbakanlık Ofisinden "gizli belgelerin sızdırılması skandalı" yaşanmıştı.

Söz konusu soruşturmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hamas'a ait olduğu öne sürülen sahte belgeler, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisi tarafından yabancı basına servis edilmişti.

İsrail basınında yer alan yorumlarda, olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük bir endişe ve öfke yarattığı, bunun ise Başbakan Netanyahu ile yakın çalışma arkadaşları ve askeri yetkililer arasında gerginliği artıracağı" ifade edilmekte.

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