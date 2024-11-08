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Görevden alınan Gallant Netanyahu'yu suçladı: "Yalnızca orada olma arzusu yüzünden Gazze'deyiz"

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, görevden alındıktan sonra esir yakınlarına, "ordunun Gazze Şeridi'nde tüm hedeflerine ulaştığını" ve "orada tutulması için bir neden kalmadığını" belirttiği, ancak ordunun hala Gazze'de bulunmasının katil Netanyahu'nun ısrarından kaynaklandığını söylediği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 00:40 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 00:40
Görevden alınan Gallant Netanyahu’yu suçladı: Yalnızca orada olma arzusu yüzünden Gazze’deyiz

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Terör devleti İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, esir yakınlarıyla görüşen eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Gazze'de kalmasını gerektiren bir durum olmadığını ifade ederek katil Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Gallant'ın esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik." dediği iddia edildi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine "ordunun bölgede kalma kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu" söylediğini belirterek, esir yakınlarına "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum." şeklinde yanıt verdi.

"YALNIZCA ORADA OLMA ARZUSU YÜZÜNDEN ORADA KALIYORUZ"

Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz." dedi.

Gallant, katil İsrail'in istikrarı için Gazze'de kalınması fikrinin, askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu ifade etti.

Haaretz gazetesinin görüşmeye dair bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ise Gallant, görüşme sırasında esir takası ve ateşkes anlaşması konularında karar veren tek kişinin katil Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.

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