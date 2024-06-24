Netanyahu’nun isyanına karşılık ABD’den silah dolusu kargo! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı: Fosfor bombalarıyla saldırdılar

ABD Başkanı Joe Biden son günlerde sözde Gazze'de ateşkesi sağlamak için açıklamalar yaparken Netanyahu'nun konuşmaları ise Biden ile çelişiyordu.

Netanyahu'nun konuşmasının ardından İsrail ordusu savaş uçaklarının dün gece güney Lübnan 'da Aytarun köyündeki Hizbullah askeri üssünün, Kfar Kila ve Hiam'daki operasyonel altyapılarının vurduğunu duyurdu. Lübnan'daki saldırıya ilişkin görüntülerin ardından İsrail'in kullanılması yasak olan beyaz fosfor ile Lübnan'a saldırdığı belirtildi.

Pazar günü Channel 14'e konuşan Netanyahu, ateşkes oyununu bir kez daha ilan etti. Gazze'de savaşı durdurabileceğini belirten Netanyahu açıkça saldırıları devam ettireceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail medyasına konuştu.

Ateşkes teklifi mayıs ayı sonunda İsrail'in soykırım kabinesi tarafından onaylanmış ve Biden ise 31 Mayıs'ta yaptığı konuşmada teklifi kamuoyuna sunmuştu. Netanyahu, teklifin açıklanmasından haftalar sonra savaşı sürdüreceğini açıkça ilan etti.

Netanyahu'nun sağcı koalisyon ortakları ve Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich gibi bakanlar ise geçtiğimiz hafta ateşkes teklifinin anlaşmaya dönüşmesi durumunda koalisyondan ayrılıp hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Channel 14'e röportaj veren Netanyahu, savaşı sonlandırmayı kabul edip etmediğine yönelik soruya "Savaşı durdurmayacağım ve Hamas'ı Gazze'de bırakmayacağım" dedi ve şöyle konuştu:

İnsanların bir kısmını geri getirecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil ancak Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmak için aradan sonra savaşı sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda pes etmeyeceğim.

LÜBNAN SINIRINDA YENİ CEPHE HAZIRLIĞI

Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saldırıların sona ermek üzere olduğunu söyledi ve İsrail birliklerinin güney Lübnan sınırına taşınacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan ise Netanyahu'nun sözlerine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Amerikan haber sitesi Axios, Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Tel Aviv ile Washington arasında gerilimin artabileceğini belirtti.

ABD'YE MÜHİMMAT TEPKİSİ

Netanyahu, pazar günü kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada son dört aydır ABD'den İsrail'e gelen mühimmatta ciddi bir azalma olduğunu söyledi ve "Haftalarca Amerikalı dostlarımıza başvurduk ve sevkiyatın hızlandırılmasını talep ettik. Bunu defalarca yaptı. Bunu en üst düzeyde, her düzeyde yaptık. Kapalı kapılar ardında da yaptık. Birtakım çalışmalar yapıldı ama temel durum değişmedi." Dedi.

Netanyahu'nun ardından bir Beyaz Saray yetkilisi ise suçlamaları reddetti ve "Başbakan'ın siyasi açıklamalarına cevap vermeye devam edeceğiz. Bu hafta Washington'da Savunma Bakanı Gallant ile yapıcı istişarelerde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.