İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington’da! ABD’den Tel Aviv’de destek sözü: Topyekün savaş geliyor

İsrail ile Hizbullah arasında tansiyon her geçen gün artarken bölgede topyekün savaşa dair endişe artıyor.

GALANT ABD'DE: HER TÜRLÜ EYLEME HAZIRIZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington'a giderek İsrail'in ABD ile ilişkilerinin önemine dikkat çekti. ABD'de gitmeden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "ABD ile ilişkiler her zamankinden daha önemli. Üst düzey hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmeler savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor" diyen Gallant, Hizbullah gerilimi ile ilgili şöyle konuştu:

Bu toplantılarda Gazze ve Lübnan'daki (güney ve kuzey cephelerindeki) gelişmeleri tartışmayı planlıyorum. Gazze'de, Lübnan'da ve diğer bölgelerde gerekli olabilecek her türlü eyleme hazırız.

GAZZE'DE 3. AŞAMA PLANI

Gazze'de saldırıları artırma konusunda ABD'li yetkililerle konuşacağını söyleyen Gallant, "Gazze'de '3. Aşama'ya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle tartışacağım, bunun başka şeylerin gerçekleşmesini nasıl sağlayabileceğine değineceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliğine varacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

CNN: ABD İSRAİL'E GÜVENCE VERDİ

CNN International ise "ABD'nin Hizbullah'la topyekün bir savaş çıkması durumunda İsrail'e güvence verdiğini" belirtti.

CNN International, "Üst düzey ABD'li yetkililer, bu hafta Washington'u ziyaret eden üst düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir heyete, İsrail'in İsrail ile Hizbullah arasındaki kuzey sınırında topyekün bir savaş çıkması halinde Biden yönetiminin müttefikini desteklemeye tamamen hazır olduğu konusunda güvence verdi." ifadelerini kullandı.

BBC "SAVAŞ YAKLAŞIYOR" DEDİ

BBC ise "Geri adım atamayan İsrail ve Hizbullah topyekün savaşa yaklaşıyor" dedi ve "kısasa kısas" çatışmasında 60 binden fazla İsraillinin kuzeydeki evlerinden tahliye edildiğine dikkat çekti.