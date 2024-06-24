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İsrail Gazze’de sağlık görevlilerini hedef aldı: Ambulans ve Acil Durum Müdürü Cafarani hayatını kaybetti

İsrail Gazze’de sağlık görevlilerini hedef almaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde ed-Durc sağlık merkezine saldırı düzenleyen İsrail, Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Hani el-Cafarani'yi öldürdü. Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 500 sağlık personelinin sistematik olarak hedef alındığını söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme 24 Haziran 2024, 10:15
İsrail Gazze’de sağlık görevlilerini hedef aldı: Ambulans ve Acil Durum Müdürü Cafarani hayatını kaybetti

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İsrail ordusu Gazze'ye saldırı düzenlemeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ed-Durc sağlık merkezini hedef alan İsrail askerleri Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Hani el-Cafarani'yi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ed-Durc kliniğini hedef alması sonucu Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Cafarani'nin şehadetini üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

500 SAĞLIK PERSONELİ HEDEF ALINDI

Cafarani'nin hayattayken çalışma arkadaşlarıyla birlikte hiç tereddüt etmeden gece gündüz bombaların altında ölü ve yaralıların tahliyesi için büyük çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte, bugüne kadar 500 sağlık personelinin sistematik olarak hedef alınarak doğrudan öldürülmesine ve 310'dan fazla sağlık personelinin ağır ve insanlık dışı koşullarda alıkonmasına rağmen insani ve tıbbi görevini sürdürme kararlılığını teyit ediyor.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırganlığını durdurma, sağlık sistemini ve personelini koruma ve İsrail'in Gazze halkına karşı işlediği soykırım suçlarından yargılama çağrısını yinelendi.

37 BİN 598 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken İsrail halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

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