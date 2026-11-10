Netanyahu’nun İran’a saldırı için Trump’ı her gün aradığı iddia edildi

Financial Times, Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı'nın İran'a yeni saldırılar başlatılması için ABD Başkanı üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktardı.

Netanyahu'nun bu amaçla Trump'ı her gün aradığını belirten kaynak, Washington'da söz konusu girişimleri engellemeye çalışan kesimlerin bulunduğunu söyledi. Kaynak, "Beyaz Saray içindeki ve dışındaki İran'la savaş istemeyen kesimler ise bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

BÖLGE LİDERLERİNDEN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Gazeteye konuşan aynı kaynak, bölgedeki ülkelerin liderlerinin de Trump'a taleplerini ilettiğini bildirdi. Kaynağa göre liderler, ABD Başkanı'ndan "gerilimi tırmandırmamasını ve diplomasiye öncelik vermesini" istedi.

TRUMP YENİ HAREKÂTA GEREK GÖRMEDİ

ABD Başkanı Trump ise mevcut aşamada İran'a yönelik yeni bir askeri harekâtın gerekli olduğunu düşünmediğini açıklamıştı.

İran'la savaşın sona erme sürecine girdiğini belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ARABULUCU KATAR'LA GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLADI

Trump'ın bu açıklamaları, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk yapan Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

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