Belçika kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, ülkedeki bazı hastanelerde bilgi işlem sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ameliyat ve randevular ertelenirken, ambulanslar başka hastanelere yönlendirildi. Kesintiden etkilenen Brüksel Üniversite Hastanesinde (UZ Brussel), bilgi işlem ve telefon sistemlerinde aksaklıklar meydana geldi.

AMELİYATLAR ERTELENDİ

Hastanede planlı ameliyatlar ve tıbbi işlemler ikinci duyuruya kadar ertelenirken, tüm ayakta tedavi randevuları ve uygulamaları iptal edildi. Ambulanslar da diğer hastanelere yönlendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilgi işlem ekipleri kesintinin nedenini araştırırken, yatarak tedavi gören hastaların güvenliği sağlanmaya devam ediliyor.

Belçika’da hastanelerdeki ağ kesintisi ameliyatları aksattı. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir.)