Kanada’da camiye silahlı saldırı
Kanada’nın Winnipeg kentindeki Rahma İslam Merkezi’ne gece saatlerinde araçtan ateş açıldı. Cemaatin içeride olduğu sırada gerçekleşen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı silahlı saldırı sonrasında polis "nefret suçu" şüphesiyle soruşturma başlattı.
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Kanada'nın Winnipeg kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının gerçekleştirildiği kentte bulunan Rahma İslam Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın önceki gece meydana geldiği belirtildi.
CAMİYE SİLAHLI SALDIRI
Açıklamada, cemaat üyelerinin içeride bulunduğu sırada iki kişinin araçtan cami binasına ateş açtığı, ardından bir cisimle binanın camlarını kırarak hasara yol açtığı ifade edildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polisin olayı "olası nefret suçu" kapsamında soruşturduğu kaydedildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya