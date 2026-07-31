ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda "Barış Kurulu" tarafından tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, anlaşmanın kalıcı barış ve güvenlik yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Donald Trump : İsrail ile Gazze konusunda anlaştık!

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Trump, açıklamasında sürece katkı sunan arabulucu ülkelere teşekkür ederek, "Arabuluculara Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabaları için ve özellikle yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla bu tarihi atılımı mümkün kılan harika ekibime teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ FİLİSTİN HÜKÜMETİ VURGUSU

Trump, anlaşma kapsamında Gazze'nin, Filistin halkına hizmet edecek yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetileceğini açıkladı. Silahsızlanma süreci tamamlandıkça İsrail güçlerinin geri çekileceğini belirten Trump, uluslararası bir istikrar gücünün yeni kurulacak Filistin polis teşkilatıyla birlikte Gazze'nin güvenliğinden sorumlu olacağını ifade etti.

"TARİHİ İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Gazze konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini söyleyen Trump, halen yapılması gereken çalışmalar bulunduğunu belirtti. Açıklamasında, "Herkesin asla başarılamaz dediği bu muazzam gelişme dolayısıyla herkesi tebrik ederim!" ifadelerini kullandı.

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