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ABD Kongresi'nin sembol simalarından soykırımcı Başbakan Netanyahu'ya sert tavır: O bir savaş suçlusu!

ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Filistin asıllı tek temsilci Rashida Tlaib ve Demokrat temsilci Cori Bush, Kongre'ye 4, kez kürsüden hitap eden ve 79 defa alkışlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözler yöneltti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 02:19 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 02:21
ABD Kongresi’nin sembol simalarından soykırımcı Başbakan Netanyahu’ya sert tavır: O bir savaş suçlusu!

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ABD Kongresi'nde kürsüden yaptığı konuşma ile birçok Demokrat üyenin tepkisini alan ve 50 civarında Kongre üyesi tarafından boykot edilen Netanyahu'ya en güçlü eleştirilerden ikisi, Senatör Sanders ile eski Meclis Başkanı Pelosi'den geldi. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail yönetimine yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Senatör Sanders, Amerikan medyasına Netanyahu'nun konuşmasını neden protesto ettiğini aktardı.

''KONGRE'YE DAVET EDİLMEMELİYDİ''

Amerikalı siyasetçi, Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Bernie Sanders ve eski Meclis Başkanı Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi, Netanyahu'nun kürsü konuşmasını en ağır eleştiren isimlerden oldu. Sanders, Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye gitmeyeceğini belirterek "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." dedi.

''YAPTIKLARI KORKUNÇ''

Sanders, "İsrail'in Netanyahu'nun sağcı aşırılıkçı hükümeti altında askeri harekatı kapsamında yaptıkları korkunç. Savaşın sona ermesi için ve Gazze'deki kadın ve çocuklara derhal insani yardım sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.
Gazze'de yaşananların korkunç olduğunu kaydeden Sanders, "Bu, korkunç bir insani felaket. Bu yüzden Bay Netanyahu'yu dinlemeye gitmeyeceğim. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." ifadesini kullandı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Patricia D'Alesandro PelosiEski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi

"YABANCI BİR LİDERİN EN KÖTÜ KONUŞMASIYDI"
Öte yandan önceki dönemde Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya yüklendi. Pelosi, yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun bugün Kongre'deki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı." yorumunu yaptı. Kendisinin de 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve esir ailelerinin en önemli beklentilerinin bir an önce ateşkes olduğunu vurgulayan Pelosi, "Umarım Başbakan (Netanyahu), zamanını bu amacı gerçekleştirmek için harcar." ifadesini kullandı.

TLAİB'DEN TEK KİŞİLİK ONURLU DURUŞ!
ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." ifadesiyle tepkisini gösterdi.
Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde tuttuğu "savaş suçlusu" yazan küçük bir pankart da zaman zaman kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük destek topladı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Cori Bush Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Cori Bush

''UTANIYORUM''

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da Netanyahu'nun konuşmasına yönelik tepkisini, "Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor." sözleriyle gösterdi.

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