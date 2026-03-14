İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar yalnızca askeri cephede değil, bilgi ve algı savaşında da sertleşerek yeni bir aşamaya girdi. Liderlerin sağlık durumuna ilişkin yayılan iddialar, yapay zekâyla üretildiği öne sürülen görüntüler ve suikast söylentileri, savaşın psikolojik cephesinin en az sahadaki operasyonlar kadar yoğun yürütüldüğünü gösteriyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede çatışmanın perde arkasındaki psikolojik savaş taktiklerine ve küresel ekonomiyi tehdit eden senaryolara dikkat çekti.
NETANYAHU GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmaması, özellikle İran medyasında ciddi spekülasyonlara yol açtı. Netanyahu'nun saldırıda yaralandığı ya da vurulduğu iddiaları gündeme gelirken, İsrail tarafından servis edilen görüntüler de sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor.
Orhan Sali, savaşın artık yalnızca füze ve bombardımanlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Artık savaşın 15. günündeyiz ve bu süreçte bombalamaların ötesinde psikolojik savaş dönemi de çok önemli bir safhaya ulaştı, her iki taraf da bu süreci çok iyi yürütüyor."
Sali, İsrail tarafından yayılan bazı görüntülerle ilgili sosyal medyada ortaya çıkan şüphelere de değindi. Yapay zekâ teknolojilerinin savaşın propaganda boyutunda yeni bir araç haline geldiğini belirten Sali,"Günümüz teknolojisinde artık haber yaparken bir görüntüyü kullanırken bin düşünüyoruz; Netanyahu'nun görüntülerinin yapay zeka ile üretilmiş bir kopya olduğu yönünde ciddi iddialar var, altı parmak-beş parmak tartışmaları bu yüzden çıkıyor" dedi.
MÜCTEBA HAMANEY ÜZERİNDEN VERİLEN MESAJ
Benzer iddialar İran tarafında da gündeme geldi. ABD ve İsrail kaynaklı bazı değerlendirmelerde, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in saldırılarda yaralandığı hatta ağır hasar aldığı ileri sürüldü.
Ancak İran tarafının bu iddialara sert bir mesajla karşılık verdiğini belirten Sali, Tahran'ın kamuoyuna güçlü bir duruş göstermeye çalıştığını ifade ederek "İran tarafı Mücteba Hamaney aracılığıyla 'İyiyiz, iyi gidiyoruz ve ölen İranlıların intikamını alacağız' mesajını paylaştı" şeklinde konuştu.
Sali, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı'nın da Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin belirsiz ifadeler kullandığını hatırlatarak bunun bilinçli bir psikolojik savaş taktiği olduğunu söyledi."Bu asimetrik savaşın bir parçası, istihbarat savaşları üzerinden taraflar birbirini yıpratmaya çalışıyor" dedi.
KÖRFEZ'DE PETROL ALARMI
Çatışmanın yalnızca askeri bir gerilim olmadığına dikkat çeken Sali, özellikle enerji hatları üzerinden yürüyen baskının küresel ekonomiyi doğrudan etkileyebileceğini belirtti. İran'ın Körfez'deki petrol tesislerini hedef alabileceğine yönelik tehditlerinin piyasaları ciddi şekilde tedirgin ettiğini vurgulayan Sali, Tahran'ın açık bir mesaj verdiğini ifade etti.
Sali, İran'ın uyarısını şu sözlerle aktardı:
"İran, eğer benim petrol tesislerimi vurursanız Amerika ile bağlantılı Körfez'deki bütün petrol şirketlerinin rafinerilerini, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve BAE'deki tesisleri vururum diyor."
Böylesi bir senaryonun yalnızca bölgeyi değil dünya ekonomisini de sarsacağını belirten Sali, enerji akışının kesilmesi halinde ağır bir kriz yaşanabileceğini söyledi. "Basra Körfezi'ndeki o petrolü kamyonlarla taşıyamazsınız, bu durum gerçekleşirse dünya 1973 petrol krizinden daha büyük bir küresel resesyonla karşı karşıya kalır" dedi.
ABD İÇİN "KABUS SENARYOSU"
Çatışmanın farklı cephelere sıçrama ihtimali de giderek daha fazla tartışılıyor. İran'ın ABD topraklarını hedef alabileceğine yönelik senaryoların Amerikan kamuoyunda geniş yankı bulduğunu belirten Sali, asimetrik savaşın doğasının bu tür sürpriz hamleleri içerdiğini söyledi.
"Asimetrik savaşın içinde gerilla taktikleri vardır; İran, kendi rejimi tehlikedeyken her şeyi yapabilir" diyen Sali, özellikle insansız deniz araçlarının oluşturabileceği tehditlere dikkat çekti.
Sali, bu sistemlerin tespit edilmesinin zor olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Binlerce kilometre gidebilen insansız deniz araçlarını radarda tespit etmek çok zordur, bu Amerika için ciddi bir kabustur çünkü yıllardır stratejileri ateşi kendi topraklarından uzak tutmaktı, eğer bu psikolojik sınır kırılırsa Amerika için travmatik bir dönem başlar."
RUSYA VE ÇİN FAKTÖRÜ
Sali ayrıca İran'ın sahadaki direncinin arkasında uluslararası destek olabileceğine yönelik iddialara da dikkat çekti. İran'ın tek başına hareket etmediğini savunan Sali, Moskova ve Pekin'in rolüne işaret ederek "İran şu an tek başına değil; arkasında askeri ve istihbarat desteği aldığı Rusya ve Çin gibi iki dev güç var" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da Rusya'nın İran'a istihbarat desteği sağlamış olabileceğini dile getirdiğini hatırlatan Sali, İran'ın savaş alanındaki performansının arkasında hangi teknolojik yardımların bulunduğunun henüz tam olarak bilinmediğini söyledi. Bu desteğin Tahran'ın direncini artırabileceğini belirten Sali,"İran'ın bu asimetrik savaşta gösterdiği performansın arkasında hangi gizli teknolojilerin ihraç edildiğini net olarak bilmiyoruz, ancak bu lojistik destek İran'ın uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.