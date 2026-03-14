İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar yalnızca askeri cephede değil, bilgi ve algı savaşında da sertleşerek yeni bir aşamaya girdi. Liderlerin sağlık durumuna ilişkin yayılan iddialar, yapay zekâyla üretildiği öne sürülen görüntüler ve suikast söylentileri, savaşın psikolojik cephesinin en az sahadaki operasyonlar kadar yoğun yürütüldüğünü gösteriyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede çatışmanın perde arkasındaki psikolojik savaş taktiklerine ve küresel ekonomiyi tehdit eden senaryolara dikkat çekti.

NETANYAHU GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmaması, özellikle İran medyasında ciddi spekülasyonlara yol açtı. Netanyahu'nun saldırıda yaralandığı ya da vurulduğu iddiaları gündeme gelirken, İsrail tarafından servis edilen görüntüler de sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor.

Orhan Sali, savaşın artık yalnızca füze ve bombardımanlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık savaşın 15. günündeyiz ve bu süreçte bombalamaların ötesinde psikolojik savaş dönemi de çok önemli bir safhaya ulaştı, her iki taraf da bu süreci çok iyi yürütüyor."

Sali, İsrail tarafından yayılan bazı görüntülerle ilgili sosyal medyada ortaya çıkan şüphelere de değindi. Yapay zekâ teknolojilerinin savaşın propaganda boyutunda yeni bir araç haline geldiğini belirten Sali,"Günümüz teknolojisinde artık haber yaparken bir görüntüyü kullanırken bin düşünüyoruz; Netanyahu'nun görüntülerinin yapay zeka ile üretilmiş bir kopya olduğu yönünde ciddi iddialar var, altı parmak-beş parmak tartışmaları bu yüzden çıkıyor" dedi.