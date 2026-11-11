ABD siyasetinde Tel Aviv yönetiminin çıkarlarını savunan en büyük güç merkezlerinden biri olan AIPAC, 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde beklenmedik ve ağır bir yenilgiyle karşılaştı. Politico internet sitesinde yer alan analizlere göre, lobi kuruluşuyla yakın ilişki içinde olan ve desteklenen Kongre üyesi sayısı tarihin en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Netanyahu. (Foto: Reuters) DESTEKLENEN ADAYLARIN 4'TE 3'Ü SEÇİMİ KAYBETTİ Seçim sonuçlarının ardından ortaya çıkan tablo, AIPAC'in harcadığı devasa bütçelere rağmen tabandaki etkisini kaybettiğini gözler önüne serdi: Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden oluşan ve AIPAC'in tercih ettiği 30'dan fazla aday yarıştan koptu. Bu durum, lobinin desteklediği mevcut siyasetçilerin yer aldığı çekişmeli yarışların dörtte üçünden fazlasında yenilgiye uğradığı anlamına geliyor.