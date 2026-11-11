Tel Aviv'in ABD hesabı şaştı! İsrail desteği eriyor, AIPAC kan kaybetmeye devam ediyor
ABD'deki en güçlü İsrail yanlısı lobi kuruluşu olan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı. Milyonlarca dolar bütçe ayırıp desteklediği 30'dan fazla adayın seçimi kaybetmesiyle lobi grubu çöküş yaşarken, ilk Müslüman senatör Abdul el-Sayed'e karşı yürütülen kampanyalar da sonuçsuz kaldı.
ABD siyasetinde Tel Aviv yönetiminin çıkarlarını savunan en büyük güç merkezlerinden biri olan AIPAC, 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde beklenmedik ve ağır bir yenilgiyle karşılaştı. Politico internet sitesinde yer alan analizlere göre, lobi kuruluşuyla yakın ilişki içinde olan ve desteklenen Kongre üyesi sayısı tarihin en düşük seviyelerinden birine geriledi.
DESTEKLENEN ADAYLARIN 4'TE 3'Ü SEÇİMİ KAYBETTİ
Seçim sonuçlarının ardından ortaya çıkan tablo, AIPAC'in harcadığı devasa bütçelere rağmen tabandaki etkisini kaybettiğini gözler önüne serdi:
Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden oluşan ve AIPAC'in tercih ettiği 30'dan fazla aday yarıştan koptu. Bu durum, lobinin desteklediği mevcut siyasetçilerin yer aldığı çekişmeli yarışların dörtte üçünden fazlasında yenilgiye uğradığı anlamına geliyor.
SEÇİMİ KAYBEDEN ÖNEMLİ İSİMLER
AIPAC'in desteğine rağmen Temsilciler Meclisi seçimlerini kaybedenler arasında New York'tan Cumhuriyetçi Temsilci Mike Lawler, Pennsylvania'dan Brian Fitzpatrick ve Ohio'dan Max Miller yer aldı. Ayrıca Maine eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör ve bütçe komisyonu başkanı Susan Collins de Demokrat rakibi Troy Jackson'a karşı sandıktan mağlubiyetle ayrıldı.
ABDUL EL-SAYED ZAFERİ VE 42 MİLYON DOLARLIK FİYASKO
Seçimlerin en dikkat çekici detaylarından biri de Michigan eyaletinde yaşandı. Mısır kökenli Abdul el-Sayed'in ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilmesini engellemek için AIPAC'in on milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.
"SİZİ İKİ KEZ YENDİK"
Seçimi kazanan Abdul el-Sayed, zafer konuşmasında lobi grubuna sert sözlerle yüklenerek, "Bizi yenmeye çalışan süper PAC'lere ve özel çıkar gruplarına sesleniyorum: Siyaset sisteminizin peşindeyiz. Bize karşı 42 milyon dolar harcayan AIPAC'a da sizi iki kez yenme fırsatı verdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
ABD kamuoyunda İsrail'e olan desteğin gözle görülür şekilde azalması ve ön seçimlerde İsrail'i eleştiren alternatif adayların yükselişe geçmesi lobiyi köşeye sıkıştırdı. Art arda gelen başarısızlıklar üzerine AIPAC, 22 Ekim itibarıyla seçimlerde adaylara doğrudan desteği ve belirli miktarlardaki bağışları sonlandıracağını duyurmak zorunda kalmıştı.