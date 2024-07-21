ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump’ın sözleri gündem oldu: Harris’i yenmek daha kolay

"HARRİS'İ YENMEK BİDEN'I YENMEKTEN DAHA KOLAY OLACAK"

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Biden'ı ülke tarihindeki en kötü başkan olarak nitelendirdi. Trump, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.