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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'ın sözleri gündem oldu: Harris'i yenmek daha kolay

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden'ın bu kararına Cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump, Biden'ı ülke tarihinin en kötü başkanı olarak nitelendirerek, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 22:09 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 22:39
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump’ın sözleri gündem oldu: Harris’i yenmek daha kolay

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ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla duyurdu.

Biden, başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.

"ADAYIM KAMALA HARRİS"
ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için aday olarak desteklediğini açıkladı.

"HARRİS'İ YENMEK BİDEN'I YENMEKTEN DAHA KOLAY OLACAK"
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Biden'ı ülke tarihindeki en kötü başkan olarak nitelendirdi. Trump, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, seçim dinamiklerinde ve Cumhuriyetçi Parti içinde Harris'e karşı olası stratejileri nasıl şekillendirebileceği konusunda önemli bir ipucu veriyor.

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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris'e çevirildi! Listede kimler var? | Trump'tan ilk sözler...

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